Un problema de salud que pudo haber terminado de peor manera tuvo María José "Coté" López durante esta semana, y todo producto de los lentes de contacto.

Resulta que la rubia modelo, esposa de Luis "Mago" Jiménez, informó este lunes que su ojo le había estado doliendo durante todo el día.

"No estaba alaraqueando"

"Miren mi ojo, no sé que me pasó", comentó en una de las primeras historias que subió a su cuenta de Instagram, contando a continuación por qué le dolía el mencionado órgano.

"Esto es para que ustedes también aprendan a sacarse los lentes de contacto en la noche. No sea hue..., no haga como yo, porque esto ya me había dado y es justamente por tener el lente de contacto tanto rato", explicó, previo a ir a la clínica.

En el recinto asistencial volvió a insistir en su dolor, siendo enfática en que no se trataba de una exageración de su parte. Tras visitar a un médico, finalmente supo cuál es su diagnóstico y el tratamiento que deberá seguir.

"Tenía úlceras, así que ahora con antibióticos, analgésicos. Ven que no estaba alaraqueando, me dolía de verdad y fue por el lente de contacto. Nooo, me voy a operar al final", sentenció la modelo, para eliminar la molestia que preocupó a sus miles de seguidores.

¿Es recomendable dormir con lentes de contacto?

Alguno sitios de Internet aseguran que se puede dormir con lentes de contacto y que el riesgo de mantenerse con ellos durante mucho tiempo no genera mayor riesgo.

Pero lo cierto es que sí es riesgoso, y así lo comprobó Coté. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, analizó durante 2005 y 2015 más de mil casos de infecciones de córnea relacionados a los lentes de contacto, descubriendo que un "alto porcentaje" se debía justamente al uso prolongado de este artículo y por dormir con ellos.

"Las personas que usan lentillas son particularmente susceptibles a las infecciones en los ojos, debido a la disminución de oxígeno que llega a sus córneas y a la acumulación bacteriana o micótica causada por la mala desinfección de sus lentes de contacto", afirmó la Asociación Americana de Optometría en la campaña "Think about your eyes".

Si bien las infecciones como las de López se curan, no implica que el tema sea tomado a la ligera. Las consecuencias más graves, de acuerdo a una investigación de la Universidad de Iowa, pueden llevar a la pérdida total de la visión.

