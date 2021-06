Among Us llegará a Xbox con atractivas actualizaciones: Conoce cuáles son

Uno de los juegos que ganó popularidad durante la pandemia es Among Us, en donde 10 jugadores intentan descubrir cuál es el impostor mientras reparan una nave espacial.

Su éxito ha llegado tal punto, que es posible encontrarlo para dispositivos iOS y Android, y pronto en las consolas de videojuegos PlayStation 4 y PlayStation 5.

Asimismo, dentro de los próximos días el juego sumará una nueva plataforma. Según los últimos anuncios, será posible disfrutarlo en consolas como Xbox One y Xbox Series.

Actualmente, los fanáticos de Among Us pueden encontrar el juego en la tienda digital Xbox Game Pass, pero solo está disponible para computadores.

Esto podría cambiar en las próximas horas, ya que los creadores del juego valoraron positivamente su experiencia entre los fanáticos de Among US en PC.

Por ahora no hay fecha específica de cuándo llegará a la plataforma de Microsoft, pero los seguidores pueden estar seguros de que este 2021 lo finalizarán jugando en su Xbox.

Para que la espera sea amena, Xbox y los propios creadores de Among Us anunciaron ambiciosas actualizaciones que llegarán a todos los dispositivos y consolas este martes 15 de junio.

Según comunicaron, ahora serán 15 jugadores los que podrán conectarse a una misma partida. Además, habrá nuevos colores disponibles y novedosas pantallas de muerte.

Por si fuera poco, llegará un quinto mapa que actualmente se encuentra en desarollo. Sin dudas que el juego promete en su intento por llegar a un amplio número de jugadores.

✨ JUNE 15: 15 PLAYER LOBBIES ✨



SURPRISE!



one of our updates is coming SUPER soon, featuring:

- 15 players

- the new colors & kill screen menu

- mobile controller support

- horn honking on the Airship :)



AND the game will be coming to Xbox consoles this year 💚 #XboxBethesda pic.twitter.com/f3PPIT8gmh