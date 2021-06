Lisandra Silva recibe críticas por vacunarse contra el Covid-19 como rezagada: Así respondió

Durante los últimos días Lisandra Silva ha sido blanco de críticas a través de redes sociales por la venta de unas velas. Ahora la modelo y su pareja, el bailarín Raúl Peralta, fueron duramente cuestionados tras vacunarse contra el coronavirus en calidad de "rezagados".

Luego de verse envuelta en distintas polémicas, principalmente por sus emprendimientos, Lisandra compartió una emotiva reflexión en su cuenta personal de Instagram.

En una de sus más recientes publicaciones, la exchica reality se refirió al por qué de la tardanza en su fecha de inoculación, donde explicó que se debió a complicaciones de salud del padre de su hijo.

Las críticas de sus seguidores

“¿Saben hace cuánto no veo a mi familia? Más de dos años“, escribió la joven en la descripción de la imagen en la que aparece junto a Raúl justo en el momento en que ambos recibieron la segunda dosis de la vacuna Sinovac.

En la misma línea señaló que "el no poder viajar, no poder trabajar y no poder vivir como antes me hace añorar lo que hacíamos en el pasado. La única solución es que nos vacunemos todos con las dos dosis y poder avanzar. Me vacuné por mí, por mi familia y por todos nosotros".

Sin embargo, igual fueron criticados por algunos usuarios quienes alegaron que la pareja "estaba bastante pasada de la fecha".

“Raúl y yo hemos tenido problemas de salud, Raúl se puso la primera y luego estuvo ingresado, por lo que los doctores decidieron que esperara un poco para la segunda”, respondió Silva.

Además, comentó que “yo, cuando me tocaba, estaba enferma por lo que también tuve que esperar. Pero lo importante es que te puedes vacunar rezagado y eso termina la semana que viene”.

Luego de los números mensajes negativos que recibió, Lisandra decidió limitar la cantidad de comentarios en el post.

Revisa la publicación:

Ver cobertura completa