La reflexión de ex "MasterChef" tras superar el coronavirus: "Me hice el tonto y no me vacuné"

Este jueves 10 de junio el exparticipante de "MasterChef Chile", Giovanni Cárdenas, fue dado de alta tras mantenerse más de un mes internado por coronavirus.

El emprendedor culinario vivió días díficiles mientras estuvo en la clínica. Fueron casi tres semanas las que recibió asistencia respiratoria mediante un ventilador, debido a la gravedad de la enfermedad.

Afortunadamente, hace poco más de una semana fue desconectado del respirador y ya se encuentra en rehabilitación, de acuerdo a una conversación que sostuvo con un programa de Canal 13.

En principio, confesó que "este tiempo ha sido difícil. Si tú me preguntaras antes, yo en todo momento dije 'no creo que sea tan fuerte el Covid'. Nunca me imaginé que me iba a pasar".

Aseguró que encomendarse a su religión, sumado al gran apoyo que vio en sus redes sociales, fueron fundamentales para aferrarse a la vida. Por otra parte, reveló que cree que el contagio se dio en uno de sus locales de comida.

No estaba vacunado

Tras ser consultado sobre si estaba vacunado contra el coronavirus al momento de contagiarse, comentó que no, pese a que podría haberlo hecho antes debido a sus comorbilidades. Sin embargo, declinó el hacerlo por dos razones.

"Me hice el tonto y no me vacuné. No lo hice porque tenía mucho trabajo y dije 'esperaré cuando me toque el tiempo para vacunarme'. Otra cosa, le tenía un poco de miedo a la vacuna. Yo decía 'quizás me vacuno y me pasa algo", reveló.

Tras sufrir el contagio y perder 15 kilos, su opinión cambio de forma categórica. "Consejo mío: vacúnense porque realmente esto es difícil. Llevo un mes y tres días vivo, pero hay personas que llevan un mes y tres días bajo tierra por no haberse vacunado y no haberse cuidado".

"No sean porfiados, sobre todos los jóvenes. No es una broma, no es un chiste el coronavirus", remató, enfatizando la importancia de la inoculación.

Todo sobre Famosos chilenos

Todo sobre Coronavirus en Chile