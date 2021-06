Un invitado especial tuvo el matinal Mucho Gusto durante su inicio, este miércoles 09 de junio. En el panel de inicio del programa, apareció el periodista Rodrigo Sepúlveda, quien fue recibido por el equipo con una divertida conversación entre sus animadores.



Todo comenzó cuando José Antonio Neme "emplazó" a su compañera Diana Bolocco, quien según su visión, habría solicitado la presencia del conductor de "Meganoticias Alerta Sábado".

"¿Tú crees que yo no sé? Porque yo tengo mis topos en este canal. Sé que anduviste haciendo lobby. Te estoy emplazando directamente", le dijo Neme a la menor del clan Bolocco, quien le respondió rápidamente que "yo no tengo nada que ver acá. Ahora, estoy más contenta que perro con dos colas".

"Tú lo pediste"

La situación continuó cuando el conductor del espacio matinal le dijo entre risas a Diana que "pediste expresamente la presencia de Rodrigo Sepúlveda en este programa", para luego remarcar con un claro "yo no sé qué hago aquí".

Finalmente, Bolocco aseveró que "a pesar de que tú (Neme) eres mi amor principal, hay cosas que Rodrigo me puede dar que tú no", desatando las carcajadas en el panel.

La tristeza de "Sepu"

Tras su presentación en el programa Sepúlveda aseveró que no podía decir "buenos días", porque se encontraba triste tras el magro empate 1-1 entre Chile y Bolivia por las Clasificatorias rumbo a Catar 2022.

"Lo que pasa es que yo me siento acá porque pensé que venía a comentar una victoria de Chile. A eso venía yo. Pero me siento acá a comentar un empate que me tiene muy muy triste. Triste y enojado", declaró.

