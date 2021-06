La protagonista de Titanic es noticia por serie de HBO: Se negó a que la retoquen a sus 45 años

Kate Winslet, la protagonista de “Titanic”, dio un ejemplo de autoestima y aceptación cuando cuestionó a la producción de HBO por los retoques digitales que se hicieron en las escenas íntimas.

La actriz británica, recordada por su papel de “Rose DeWitt” en el filme ganador de múltiples premios, junto a la estrella de Hollywood Leonardo DiCaprio, protagoniza actualmente la miniserie “Mare of Easttown”, donde también es la productora ejecutiva.

Según Vanity Fair, Winslet fue víctima de bullying durante su periodo escolar por su apariencia física y ha sido una dura crítica contra los retoques digitales, a los cuales se opone como lo hizo cuando fue portada de la revista Vogue en 2013, en su edición del mes de noviembre.

Así reaccionó la protagonista de Titanic

En una entrevista al diario The New York Times, Winslet contó que cuando el director de “Mare of Easttown”, Craig Zobel, le comentó que cortaría un "un trozo de barriga abultada" durante una escena de sexo con el actor Guy Pearce, ella le dijo: "¡No te atrevas!”.

También recordó que envió de vuelta el afiche promocional de la serie en dos ocasiones para su rediseño porque estaba demasiado retocada.

"Me decían 'Kate, de verdad, no puedes', y yo les dije 'Chicos, sé cuántas líneas tengo al lado del ojo, por favor devuélvanlas todas'', añadió.

Winslet, que cumplirá 46 años en octubre, asegura que el público se ha conectado con su personaje, una mujer policía de mediana edad, por la realidad que transmite y que claramente ve que no hay filtros.

“Es una mujer imperfecta y en pleno funcionamiento, con un cuerpo y un rostro que se mueven de una manera que es sinónimo de su edad, su vida y de dónde viene. Creo que estamos un poco hambrientos de eso”, comentó.

