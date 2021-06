Natti Natasha y Raphy Pina derriten las redes con la primera manicure a su hija Vida Isabelle

Cada publicación que realiza Natti Natasha y Raphy Pina de su hija recién nacida llena de ternura a sus millones de fans, al ser testigos de la felicidad que embarga a la pareja con la hermosa niña que se ha convertido en la reina de las redes sociales.

El pasado 22 de mayo nació Vida Isabelle y al siguiente día sus padres compartían la cuenta de Instagram que crearon para postear los mejores momentos de la bebita que se ha robado el corazón de todos.

De forma increíble, la cuenta la reina de la casa sigue aumentando y ya suma 1 millón 300 mil seguidores que celebran el crecimiento de la hija de la hermosa reguetonera.

La uñas cuidadas de la hija de Natti Natasha

Pero lo que a todos llenó de ternura, fue el dulce video que subieron el productor musical y la cantante a la cuenta de Vida, en el que se ve a los dedicados padres realizándole la primera manicure a la pequeña.

“Papi me está haciendo mi primer manicure para que no me aruñe la cara. Mami alumbra con el teléfono”, se leyó como leyenda en el hermoso clip en el que el orgulloso padre se ve limando la uña del dedo pulgar , mientras la bebita permanece tranquila luciendo una ropita de color rosa.

Los felices papás no han mostrado más el rostro de Vida Isabelle, después que compartieran la primera foto desde la cunita del South Miami Hospital, donde nació. Sus hermosos ojos abiertos y “achinados” impactaron en la postal que se ganó más de 5 millones de “Me Gusta”.

Luego vino el primer posado de madre e hija, en la que Vida salía de espaldas a la cámara con solo un pañal y y Natti lució al natural sin una gota de maquillaje.

El empresario no escatima las muestras de amor para la cantante y su hija -la cuarta en su descendencia- y a través de las múltiples publicaciones deja claro lo “enamorao” que está de su prometida y su pequeña hija, quien vino a colmar de alegría su hogar.

En la última instantánea del perfil de la reina Vida Isabelle se puede ver el resultado final del manicure. “Mira la manicure que me hizo Pa’ #vidaisabelle”, escribieron los felices progrenitores en la imagen con la que dejaron constancia de lo bien que quedaron las manitas de la beba.

Sobre el dedo anular de Raphy, se posa la delicada manito de la niña en señal de que ya sus uñas están listas.

Los fans se divirtieron con el video y celebraron las atenciones de Pina hacia su hija: “Qué bella”, “Ternurita”, “Muriendo de amor”; “Awwww es tan linda la Isabelle”; “Tienes un súper papá, ojalá todos los niños tuvieran uno como él”; “Hermosa princesa”; “Esos deditos lindos de tía”.

