Pato Torres y su separación con Titi García-Huidobro: "Me pone triste que el amor haya acabado"

Una de las parejas de la televisión chilena que por años encantó al público, fue la de Titi García-Huidobro y su esposo, el actor Pato Torres.

Ambos anunciaron su separación en 2019, tras 18 años juntos de relación, en donde nacieron sus dos hijos, Matías y María Fernanda.

En conversación con un programa de Canal 13, el recordado miembro del "Jappening con Ja", comentó cómo es la convivencia actual con su exmujer, develando que las cosas entre ambos están bastante distantes.

"Me pone triste"

Sobre cómo fue sobrellevar la separación a su edad, aseguró que "fue difícil". "Un hombre sobre los 60 años, que ya supuestamente tenía definida su vida, con una mujer con la cual vivimos experiencias maravillosas, increíbles, y que de pronto se va de la casa porque, según palabras de la Titi, ‘se acabó el amor’", sentenció.

Algo que él comparte, puesto que aseguró que cree que "se acabó a tal punto que no sufrimos, no provocó un estado de angustia".

"No quiero culpar a nadie. Una separación es una falta de algo que no sé explicarlo en este minuto, pero que es de dos personas, tanto mía como de ella. Y que no logramos encauzar una relación que parecía idílica", añadió.

Confesó además una de las cosas que lo tiene más deprimido actualmente. "Qué triste pensar, y eso sí que me pone triste, es que el amor se haya acabado, al punto que hoy pareciera que somos como dos desconocidos, que nos unen única y exclusivamente los hijos. Y eso, de alguna forma, me provoca esa soledad". reveló.

Pato remata que actualmente, con Titi, "nos llevamos bien, creo yo, porque no tenemos ningún conflicto".

