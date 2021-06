"No se aleja de la realidad": Espectadores quedan sorprendidos por fuerte capítulo de "Demente"

Un intenso capítulo se vivió este jueves en “Demente”, ya que Flavia (Patricia Rivadeneira) y Miranda (Victoria de Gregorio) fueron victimas de abuso.

Miranda fue engañada por unas amigas del pasado, quienes le tendieron una pésima broma, ya que la drogaron para después realizar un video, donde pareciera que está teniendo relaciones con un hombre enmascarado.

Por su parte, Dante Covarrubias (Andrés Velasco) intentó obligar a Flavia para que tuvieran relaciones.

Ambas escenas dejaron indignados a todos los fanáticos de la teleserie nocturna de Mega. Además, los televidentes definieron este capítulo como uno de los más “fuertes”.

Mira algunas reacciones:

Qué terrible la cantidad de mujeres que han tenido y hoy día tienen que seguir intimando forzosamente con hombres 💔 Tantas Flavias en ese sentido...#Flaviera #DementeMega pic.twitter.com/Ov7sIqrXQB — anxsux 🏳️‍🌈🇪🇦 (@anxsux) June 4, 2021

Qué difícil de ver este capítulo, lo de Flavia, lo de Miri, horrendo todo.

Agradezco que Javiera no haya sido manipulada por la pendeja y ese mensajito de "te extraño" de Flavia me derritió el corazón #flaviera #dementemega — Villanelle (@Villanellexles) June 4, 2021

Bueno, en resumen, este ha sido el capítulo que más me ha dolido. Verlas a las 3 (Flavia Javi y Miri) sufrir de esa forma me ha provocado tanto dolor que no he podido terminar de verlo 💔 #Flaviera #DementeMega — Cris 💫 (@Crisxflaviera) June 4, 2021

#dementemega que heavy lo que pasó con la Miri y la Flavia, qué triste saber que esto lo pasan muchas mujeres diariamente 😔 — Alee.7203_ (@7203_Alee) June 4, 2021

Lo que vimos en el capítulo de hoy es parte de un capítulo de una teleserie pero lamentablemente esto ocurre en la vida real...no me extrañaría que saliera una miri en los próximos noticieros #DementeMega #NoesNo #NingunaMenos — 🌺 Yasna Araya 🌺 (@layass12) June 4, 2021

Y pensar que lo que le hicieron a la Miri lo han vivido tantas mujeres en la vida real 😭😭😭#DementeMega — Tormenta De Terciopelo (@velvetstorm1981) June 4, 2021

Que angustiante la escena de la Miri. Me puse a pensar que lamentablemente eso no se aleja de la realidad y me da dm pena #DementeMega — Carla (@carlacruzf) June 4, 2021