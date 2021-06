Ricky Martin recordó sus noviazgos con mujeres: "No estaba tratando de engañar a nadie"

En el mes del orgullo LGBTI, el cantante Ricky Martin fue elegido como portada de la revista People, que tiene un especial relacionado con la temática, abordando la carrera del puertorriqueño y cómo se convirtió en un ícono homosexual.

El intérprete de "Tal vez" en 2010 anunció públicamente que era gay, manteniendo hasta ese momento, relaciones con mujeres que fueron conocidas mediáticamente, mientras que en privado mantenía parejas de su mismo sexo.

En la entrevista que será conocida completamente el 14 de junio, Martin revela que salió "con muchas mujeres", pero que él mismo por minutos estaba confundido respecto a su sexualidad.

"La sexualidad es algo complicado. No es negro y blanco. Está lleno de colores. Cuando salía con mujeres, yo estaba enamorado de mujeres. Se sentía bien, se sentía bello. No puedes fingir la química. Había química con ellas. No estaba tratando de engañar a nadie", asegura.

Cabe recordar que su noviazgo más conocido fue con la presentadora Rebecca de Alba, el cual se mantuvo al menos entre 1995 y 2002.

Una incómoda situación

El artista recordó también uno de los episodios más incómodos que vivió en televisión, cuando Barbara Walters le pidió que respondiera a los rumores respecto a su sexualidad, y que respondiera si era gay o no. Ricky Martin se vio totalmente descolocado, no entregó una respuesta y finalmente se retiró del lugar.

"Cuando me hizo la pregunta, me sentí violado porque no estaba lista para decirlo. Tenía mucho miedo. Hay un pequeño trastorno de estrés postraumático con eso", sentenció.

Posteriormente asevera que hoy manejaría la situación de forma distinta, indicando que contaría simplemente de manera pública que era homosexual. "Hubiera sido genial porque cuando lo dije (en 2010), se sintió increíble. Cuando se trata de mi sexualidad, cuando se trata de quién soy, quiero hablar sobre de lo que estoy hecho, de todo lo que soy. Porque si lo escondes, es una situación de vida o muerte".

