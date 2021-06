Tras varias semanas coqueteando, fue en octubre del 2020 que Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz confirmaron su romance, cautivando a sus miles de fans y seguidores en redes sociales.

Como pareja, no dudan en compartir a través de Internet los momentos que pasan juntos, demostrando el gran amor que se tienen el uno por el otro.

Sin embargo, por estos días no lo estarían pasando de lo mejor, y así lo hizo conocer ella misma en una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram.

"Estamos pasando por un momento muy raro"

Mientras conversaba con su amiga Rocío Marengo y la comediante chilena Chiqui Aguayo, "La Fiera" abrió su corazón y aseguró que están pasando por lo que sería una "crisis" en su pololeo.

"No hemos terminado, pero estamos pasando por un momento muy raro", comentó, a modo de lamento. En ese momento, Marengo le pidió a Pamela que enumerara las cosas que no le gustan de su pololo.

Curiosamente, comentó que no le gusta la postura que toma cuando se enoja y el carácter que Jean Philippe tendría en la interna con ella. "Cuando se enoja, se enoja. Es frío como el viento y peligroso como el mar", aseveró.

Asimismo, detalló que, de las cosas que le gustan de Cretton, son "sus piernas y sus ojos. Sus tatuajes me gustan, me gusta como se viste. En el pelo no me hace caso, ahí tenemos un problema, le digo que no se deje el pelo tan corto y él dale con cortarse el pelo".

En la misma línea, aseguró que Jean Philippe "me tiene paciencia, me calma. Yo hablo harto y él me escucha".

Tras ser consultada sobre el contrato que firmó junto a él con una marca de rotisería, aseguró que se hizo "por un live, pero no es un contrato por mi vida", descartando que estaría con él y mostraría un "pololeo falso" en redes sociales, solo porque una empresa se los pide.

Revisa el live desde el minuto 50

