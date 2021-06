Denise Rosenthal revela detalles de grave accidente: "Estuvimos al borde de morir"

Denise Rosenthal, la exitosa cantante chilena y jurado del programa de talentos de Mega, "Got Talent", se refirió al grave accidente automovilistico que sufrió mientras se dirigía a grabar un videoclip.

La artista, quien recientemente estrenó su albúm "Todas seremos reinas", fue invitada a un programa de La Red, "Las Gansas", donde además de interpretar algunos de sus hits, reveló detalles inéditos del aterrador momento que vivió junto a Luis Aliste, uno de los conductores del espacio.

"Lucho me salvó la vida, en realidad nos salvamos mutuamente”, partió contando la joven de 30 años, quien aseguró que "fue una experiencia muy heavy, fuera de broma estuvimos al borde de morir".

"No era mi momento de morir"

Según la artista nacional, todo comenzó mientras se dirigían en su vehículo a la segunda jornada de grabación de "Revolución", una de las canciones de la artista.

En ese contexto, Luis llamó a Denise para que pasara por él, ya que no tenía cómo llegar. La intérprete decidió llevarlo sin saber el susto que se llevaría en plena carretera.

"Yo iba a 80 y de pronto me grita, y yo dije ¿qué pasó?, miré y había una micro a medio metro a la altura del capó", contó Rosenthal.

En la misma línea, agregó que "yo no sé, cómo que el tiempo se me detuvo y me dije 'no era mi momento de morir'. Aceleré, hice una pirueta y la micro me chocó”.

El vehículo giró, se dio varias vueltas, hasta que se detuvo, fue en ese momento en que la compositora sintió que se le estaba "achicharrando la cara por lo colorada y nerviosa que estaba”.

Asimismo, destacó que pese a que el automóvil era antiguo y no estaba en las mejores condiciones, logró activar el airbag, lo que disminuyó considerablemente el golpe.

Afortunadamente, ninguno de los dos resultó con heridas graves. Sin embargo, ambos recordaron que cuando Bomberos llegó a rescatarlos debieron cortarle el pelo a Denise, ya que producto del choque se enganchó en una parte del auto.

