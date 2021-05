"Siento que me jotean poco": Karol Cariola habla de su soltería de dos años

Sorpresa causaron las declaraciones de la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, quien en un programa de Chilevisión detalló lo difícil que le ha sido encontrar pareja en el último tiempo. Lleva dos años soltera, aunque aclaró que está "súper bien" con ese estado amoroso.

"Siento que me jotean poco"

"Uno está todo el tiempo, en una dinámica de trabajo muy intensa, y siento que me jotean poco? Yo soy el problema quizás, pero estoy súper bien soltera", señaló la parlamentaria de 34 años al hablar de su vida amorosa.

"A lo mejor, a los hombres les cuesta un poco más, cuando se van a encontrar con una mujer más empoderada, con más fuerza, no sé quizás se imaginarán que les voy a responder todo", añadió. "Pero, el que no esté en pareja, no significa que esté sola", aclaró la legisladora que es matrona de profesión.

Cariola cree en el poliamor

Otra de las declaraciones de la diputada que llamaron la atención, fue que confesó creer en el poliamor. "Las relaciones no pueden ser de posesión, de dominación".

"Creo que es algo que he ido aprendiendo, como en el camino. Creo que también, a nosotras como que nos forman con la lógica del amor romántico, haciéndonos creer que desde pequeñitas somos princesas y vamos a encontrarnos con un príncipe azul, con el que vamos a estar para toda la vida", dijo.

"Ojalá encuentre con el que pueda estar? No significa que uno ande buscando todo el tiempo que las relaciones sean abiertas", sentenció la diputada.

