La egresada de derecho e influencer chilena, Raquel "Kel" Calderón, reveló en sus redes sociales esta semana que ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Como siempre, Calderón documentó todo en su cuenta de Instagram, detallando cómo fue todo el proceso al cual se sometió e instando a los seguidores que puedan inocularse, que lo hagan.

A un día de haber recibido la dosis de Pfizer, la hija de Raquel Argandoña actualizó a sus seguidores sobre cómo se ha sentido y los efectos adversos que ha tenido.

"En mi reporte por la vacuna, hasta ayer me dolía solo el brazo. Hoy me siento un poquito mal, pero nada que no se pueda soportar", escribió en las historias de la mencionada aplicación este miércoles 26 de mayo.

Fue el lunes cuando Kel recibió la vacuna contra el coronavirus, entregando a su más de un millón 700 mil seguidores todos los pormenores del procedimiento.

"Llegando a vacunarme. Me habría vacunado hace mucho tiempo, pero no me tocaba aún. Es importante esperar nuestros turnos para que las personas que la necesitan con más urgencia la puedan recibir", escribió en el primer registro.

Continuó señalando que "me tocó bastante lleno, pero igual admito que debo haber venido a la peor hora. Además es la primera vez que siento que puedo hacer algo activo para batallar este maldito virus".

La egresada de derecho aseguró que ella quería recibir la vacuna Sinovac, puesto que un amigo le explicó que "es el mismo sistema de las vacunas que estamos acostumbrados, porque tiene menos efectos secundarios, no interviene en tu ADN, etc".

No obstante, al recinto que fue, a las mujeres le habrían suministrado solo Pfizer, "así que decidí vacunarme con lo que me tocara no más", sentenció.

"Al final da igual, lo importante es vacunarnos. Todas las vacunas tienen pros y contras, y probablemente hay miles de razones para argumentar en pro de una o de la otra. Intentemos colaborar con el proceso para que este se desarolle de la manera más expedita posible y así estemos todos vacunados pronto", cerró.

