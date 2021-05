Fue una de las actrices más cotizadas durante los años 90 y comienzos de los 2000. Hablamos de Elvira López, cuyos personajes en teleseries quedaron marcados en la retina de muchos chilenos y chilenas.

La actriz debutó en el año 1992 y hasta el año 2011 participó en teleseries nacionales de forma intermitente, retirándose en ese entonces de la TV para participar en otros proyectos ligados principalmente al teatro.

Carrera con altibajos

Recordemos que a comienzos de los 90, Elvira López hizo su primera aparición en TV con un pequeño papel en la teleserie de Canal 13, "Fácil de Amar". Su talento deslumbró de inmediato a los productores, quienes en 1993 le dieron un papel coprotagónico en la teleserie "Ámame", dirigida por Quena Rencoret en TVN.

Participó en los años siguientes en "Rompecorazón", dando vida a María Paz Sullivan, la hermana de la protagonista de la teleserie, interpretada por Carolina Fadic, casada con un hombre que solo estaba con ella por interés, puesto que el día que pierden su fortuna, él se separa de ella.

Tras este trabajo, sigue en la teleserie "Rojo y Miel", de 1995 y luego se va de la TV por un tiempo.

En 2003 regresa a la pantalla chica con un personaje en la teleserie "Machos", donde interpretó a la media hermana de la familia protagónica de la historia. Sobre este personaje, recordó que fue "un gran placer y agrado. El nivel de dramatismo y de cargas emocionales en el personaje fueron un delicioso juego actoral".

Luego continuó en la teleserie "Hippie" y, posteriormente, tuvo la oportunidad de volver a la primera línea actoral al interpretar a Candelaria en "Brujas", una de las cinco protagonistas de la historia.

Allí su carrera se detiene, volviendo en 2009 con un personaje antagónico en el culebrón "Cuenta conmigo", y en 2011 arriba a Mega para su papel antagónico de Eugenia Ripamonti en la teleserie musical "Decibel 110".

El presente de Elvira

Posteriormente se retira completamente de la TV, y de acuerdo a una entrevista que dio en 2017, actualmente se dedica a su familia, algunas composiciones musicales y al teatro, junto a la compañía de Gustavo Meza, siendo su participación recurrente en la obra "Cartas para Jenny", que tuvo su última gira en el 2019.

Asimismo, reveló que durante la pandemia no le ha faltado el trabajo gracias a una productora que formó, "con gente muy creativa y talentosa, y estamos llenos de ideas. Abarcamos cine, programas de televisión y música, específicamente trayendo músicos de jazz y rock a través del mundo".

Su vida personal

Elvira López se encuentra casada con el fotógrafo Gabriel del Carril, el viudo de Carolina Fadic, actriz que falleció abruptamente en el año 2002.

La relación inició tiempo después del lamentable incidente, y desde entonces nunca más se han separado con Gabriel, convirtiéndose en una segunda madre para el hijo de Fadic y del Carril, Gabriel.

En 2017, el joven fue invitado a escribir una carta a propósito del Día de la Madre en la extinta revista Caras, destacando el rol que Elvira ha tenido a lo largo de su vida.

"Elvira, me acompañaste en los momentos más importantes de mi crecimiento. Me enseñaste y me quisiste de la manera más linda, como mi mamá, algo que nunca fue tu deber, pero lo tomaste y lo cumpliste a la perfección. No tengo cómo agradecerte", es parte de lo que se puede leer en la misiva.

“Siempre he dicho que me considero muy afortunado, porque soy de las pocas personas en el mundo que puede decir de corazón que tiene dos mamás, que me aman por igual y que yo amo por igual. Las amo más que nadie en el mundo", concluyó, evidenciado el gran aprecio que tiene por la actriz.

