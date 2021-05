Zac Efron vuelve a aparecer en las redes sociales, a tan solo un mes de haber sido blanco de críticas y memes, tras circular una imagen en la que el actor estadounidense apareció con el rostro notablemente cambiado, aparentemente con retoques estéticos.

Fue después de una reunión virtual del día de la Tierra, el 22 de abril de 2021, que una fotografía de la estrella se viralizó. Lucía casi irreconocible, provocando rumores de que se había sometido a varias cirugías.

En ese momento, el actor de High School Musical no se pronunció sobre la imagen que fue motivo de especulaciones sobre el “abuso de bótox”. Lo cierto es que esta vez, el intérprete de Troy Bolton compartió nuevas fotos y luce tan atractivo como siempre.

Las llamativas fotos de Zac Efron

El artista “rompió el silencio” publicando nuevas instantáneas, lo que prueba que no se ha realizado ningún cambio en el rostro, y que es un ícono en la industria cinematográfica.

Zac Efron posó para las fotos en el “Museum of Old and New Art”, de Tasmania, un remoto estado insular frente a la costa sur de Australia. En las imágenes está rodeado de luces led de colores. Vestía una polera negra, pantalón y gorra.

Los fans verificaron principalmente que la celebridad no se hubiese hecho ningún retoque y reaccionaron sobre su rostro, por lo que varios seguidores le comentaron: “No tiene ninguna operación”; “Qué bueno que no te hiciste nada en la cara. Te ves muy guapo”; “Sigues igual de hermoso”; “Te ves normal”.

Promoviendo el cuidado del ambiente

En los últimos años, Zac Efron ha hecho lo posible desde sus redes sociales para motivar un cambio en el cuidado del medio ambiente y de los animales. Recientemente participó como intérprete en una campaña que sacudió el mundo, denominada “Save Ralph”.

El corto es una alianza de Human Society International. Un falso documental en el que el animal realiza pruebas en un laboratorio de belleza, y muestra cómo es utilizado como experimento en productos humanos, dejando graves daños en la especie, informa El Heraldo de México.

En un post, escribió en su momento: “Conozcan a Ralph. Ha tenido una vida dura, lo cual no es sorprendente porque ya está acostumbrado a ser probador de cosméticos. Trabajemos juntos para ayudar a animales como Ralph”. Una forma de mostrar cómo ama los animales.

