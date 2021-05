Los fanáticos que deliraban por la serie estadounidense “Sex and the City” revivirán el drama con un reinicio denominado “And Just Like That”, que prepara HBO y en el que aparecerá una de las exintegrantes del elenco de médicos de “Grey’s Anatomy”.

Después de 17 años del último capítulo, la producción anunció la inclusión de la actriz Sara Ramírez, quien llegará para dar diversidad a la nueva historia, con un personaje que trae muchas sorpresas basándose en los actuales tiempos.

La cirujana ortopédica de la serie protagonizada por Ellen Pompeo, la Dra. Callie Torres dio vida a una mujer que era parte de la comunidad LGBTQ y ahora precisamente encarnará un rol relacionado en este nuevo papel.

“The Sex and the City” reflejará cambios

Sara Ramírez se une a la famosa Sara Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda) y Kristin Davis (Charlotte) para contar una nueva historia que se remonta a las experiencias vividas y la amistad de estas mujeres a sus 50, resume HBO Max en este relanzamiento.

La actriz, de 45 años y origen mexicano, sorprendió recientemente al refrescar su radical look tiñéndose el cabello de violeta azulado con un flequillo alto. En agosto de 2020 se declaró no binario, después de una década de vivir como bisexual.

“Nueva foto de perfil. En mi está la capacidad de ser: chico, una chica juvenil, una niña juvenil, todas o ninguna”, escribió al compartir con sus fans su nueva declaratoria de género.

Ahora tendrá a un personaje en la ficción igual a su preferencia real de género, reseñó Usa Today.

En la serie encarnará a Che Díaz, un presentador de podcast no binario, con una gran personalidad que resume a una persona que no usa pronombres, con un “gran corazón” y destacado sentido de humor que encara el día a día con una particular visión de vida.

Hasta los momentos no hay fecha de estreno y solo se conoce que serán 10 capítulos de media hora cada uno.

No regresa Samantha Jones

La gran ausente en este regreso será el personaje de la sensual y enamorada Samantha Jones, tal como se venía asegurando desde el inicio. La actriz Kim Cattrall ya había afirmado que no aparecería en una nueva película ni en una posible continuación de la serie.

Y así lo ha cumplido, pues su personaje no regresa, y solo será el trío de amigas de la historia original, a las que se integra Sara Ramírez, las que veremos nuevamente.

Una posible enemistad con Sarah Jessica Parker es la respuesta. “Nunca. Es un no de mi parte”, dijo al reafirmar su negativa a volver, a lo que agregó unas palabras más dramáticas que dieron por sentado que no eran amigas, publicó el Daily Mail en julio de 2019.

“Aprendes lecciones en la vida y mi lección es trabajar con buenas personas y tratar de hacerlo divertido”, dijo al desatar una polémica que confirmó que lo que una vez protagonizó en la ficción, dista mucho de la realidad.

Se especuló que la inconformidad salarial es lo que molestó a Kim, pues Sarah Jessica era quien percibía una cifra mucho mayor.

