En una nueva serie documental titulada "The Me You Can't See", dirigida por la famosa presentadora estadounidense Oprah Winfrey, el príncipe Harry dio nuevos detalles de su separación de la monarquía, su relación con Meghan Markle y además reveló cuál fue la primera palabra de su hijo Archie.

En el programa se mostraron, luego de un tiempo sin aparecer fotos actualizadas del niño, imágenes inéditas del pequeño de dos años, en un paseo por la playa y también jugando en un columpio con su padre, según el diario británico Daily Mail.

El hijo menor de la fallecida princesa Diana manifestó con pesar su tristeza al mencionar que su primogénito no conocerá a su abuela, de quien dijo estaría orgullosa de ver cómo llevan una vida independiente en los Estados Unidos.

Esto dijo el hijo del príncipe Harry

El primogénito de los duques de Sussex, cuarto nieto del heredero Carlos y bisnieto de Isabel II, está creciendo en California, a miles de kilómetros de la monarquía, pero no lejos de la atención de sus padres, quienes han disfrutado de cerca cada uno de sus avances mientras esperan a su segunda hija.

Harry contó a Oprah que colgó una imagen de su madre Diana de Gales en el cuarto del niño y “abuela” fue una de las primeras palabras que dijo Archie, aparte de “mamá” y “papá”.

"Es la cosa más dulce, pero al mismo tiempo, me pone muy triste porque ella debería estar aquí”, añadió el orgulloso padre, quien aseguró que aún recuerda con nostalgia a su madre fallecida en 1997.

En febrero, Harry también había reconocido en una entrevista difundida por la revista Vanity Fair que la primera palabra del bebé fue “cocodrilo” y que últimamente una de sus favoritas es “hidratarse”. “Es increíble. Ya dice frases de tres y cuatro palabras y hasta canta canciones”, mencionó en aquella ocasión.

El intento de suicidio de Meghan Markle

Durante el primer capítulo de la serie, emitido en la plataforma Apple TV, Harry también recordó los duros momentos que le tocó vivir junto a Meghan en el Reino Unido cuando su esposa pensó en suicidarse teniendo seis meses de embarazo.

“Estoy algo avergonzado de la forma en que lo manejé”, dijo. Añadió que debido a los compromisos no tuvieron tiempo de asimilar el asunto. “Tuvimos un abrazo rápido y luego tuvimos que cambiarnos y saltar a un convoy con una escolta policial y conducir hasta el Royal Albert Hall para un evento de caridad”, detalló en uno de sus testimonios difundidos por el Daily Mail.

Confesó que lo que le impidió tomar la terrible decisión a Meghan fue pensar en lo injusto que sería para él.

“Después de todo lo que le había sucedido a mi madre y ahora estar en la posición de perder a otra mujer en mi vida, con un bebé dentro de ella, nuestro bebé. Esa fue una de las principales razones para irnos de la monarquía”, dijo.

Todo sobre Meghan Markle

Todo sobre Príncipe Harry

Todo sobre Realeza Británica