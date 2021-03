¿Qué pasó?

Tras días de espera, la televisión estadounidense finalmente emitió la esperada entrevista entre la conocida periodista Oprah Winfrey y los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry.

La importancia de esta conversación radica en lo que dirían ambos entrevistados, quienes no mantienen una buena relación con la corona británica tras iniciar su vínculo sentimental.

¿Qué dijeron?

El amor entre Meghan y Harry nació en 2018, un hecho que no estuvo exento de polémicas a pesar de que esta unión era considerada como una apertura hacia la diversidad por parte de la corona del Reino Unido.

La exactriz debió aprender una serie de protocolos, como hacer una reverencia para presentarse ante la Reina Isabel II, por ejemplo: "Pensé que eso era lo que pasa afuera, que era parte de la fanfarria. Le dije Harry 'pero si es tu abuela' y él me respondió 'es la Reina'", recuerda la duquesa. De todas maneras, recuerda que su primer encuentro con ella fue "encantandor y fácil".

Pese a ello, los problemas surgieron pronto. La prensa británica comenzó a acosar a Markle durante su primer embarazo, publicando según ella "una gran cantidad de artículos falsos y dañinos". Por ello, acusó que se sintió desprotegida por parte de la monarquía, la que nada habría hecho para resguardar su imagen.

Aquel episodio fue el primer quiebre con la familia real, uno sin precendentes porque la pareja decidió dejar de ser miembros de la realeza en enero de 2020, renunciando a todos sus deberes y nombramientos militares.

"No quería vivir más"

Tal mal lo pasó Meghan con la familia real, que confesó que incluso tuvo pensamientos con conductas suicidas: "No veía una solución. Me sentaba en la noche y no entendía cómo se está produciendo todo esto. Mi mamá y mis amigos (estaban) llamándome llorando y diciendo: 'Meg, no te están protegiendo'".

"Estaba realmente avergonzada de decirlo en ese momento, especialmente avergonzada de tener que admitírselo a Harry, porque sé cuánta pérdida ha sufrido, pero sabía que si no lo decía, lo haría. No quería vivir más", confiesa.

Intentó buscar ayuda, pero instituciones de la monarquía no la autorizaron. Ante ello, señala que se sentía "atrapada (...) Sé lo difícil que es no solo expresarlo, sino que le digan que no", dice.

Por su parte, Harry relata que cuando supo sobre estos pensamientos de su esposa, se sintió "aterrorizado (...) No tenía idea sobre qué hacer, fui a un lugar muy oscuro, pero quería estar allí para ella".

Se casaron tres días antes de la boda real

En la entrevista, Meghan aborda cómo fue el día de su mediática boda, revelando un detalle desconocido hasta ahora. Primero comenta que "no crecí sabiendo mucho sobre la familia real. No era tema de conversación en mi casa, no busqué a mi esposo Harry en internet".

"¿Qué significa ser un miembro de la realeza? No había forma de entender qué era el día a día", cuestiona. De todas maneras, ella comprendió durante aquel tiempo que compartió con la corona que "la percepción y la realidad son cosas muy diferentes y estás siendo juzgado por la percepción que tienes, pero estás viviendo con la realeza".

El 19 de mayo de 2018, ambos contrajeron matrimonio. Sin embargo, ambos sabían que "no era nuestro día, sino que el que estaba planeado para todo el mundo". En ese sentido, reveló que en realidad su boda fue tres días antes que la ceremonia real, en un evento íntimo que recién ahora lo dieron a conocer.

Precupación por el color de piel de Archie

Otro de los puntos abordados en la conversación fue la preocupación de la corona británica por "cuán oscura" podía ser la piel de Archie, el hijo de ambos duques, cuando naciera. Según denuncia, este habría sido el motivo para que la realeza no le otorgara el título de príncipe ni seguridad al bebé.

"Significaba mucho para ellos (la familia real) poder ver a alguien que se parecía a ellos en esta posición. Nunca pude entender cómo no podía verse como un beneficio adicional y un reflejo del mundo de hoy", cuestiona la exactriz.

Actualmente, ella aborda su segundo embarazo, cuyo sexo revelaron en la entrevista: Esperan una niña que nacerá en el próximo verano europeo.

El temor de Harry para no repetir la historia de Lady Di

Conocida es la historia de Lady Di, quizás la princesa más carismática que ha tenido Reino Unido y que tuvo un fatal desenlace tras protagonizar un accidente automovilístico, en la que algunos responsabilizan a la monarquía británica.

Al respecto, el príncipe Harry confesó que "estaba desesperado" por evitar que sucediera lo mismo con Meghan: "Fui a todos los lugares en los que pensé para pedir ayuda, ambos lo hicimos".

"Lo que estaba viendo era que la historia se repitiera. Pero esto es mucho más peligroso, porque agregas la raza, las redes sociales", cuenta. Sin embargo, a pesar de sus insistentes pedidos de ayuda, la realeza no los acogió.

¿Cómo se sentiría Diana?

El recuerdo de la princesa Diana fue uno de los momentos más emotivos de la conversación. Sobre qué sentiría ella con todo lo que ha ocurrido con su matrimonio, Harry manifiesta que habría estado "muy triste" por la decisión de haber dejado la realeza.

Pero "todo lo que ella querría es que seamos felices (...) Ciertamente sentí su presencia durante todo este proceso. Estoy realmente aliviado y feliz de estar sentado aquí hablando contigo con mi esposa a mi lado", indicó. "No puedo ni empezar a imaginar cómo debe haber sido para ella, pasar por este proceso sola hace tantos años".

