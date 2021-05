Con la valentía que la caracteriza dentro y fuera de los set de grabación, Angelina Jolie vuelve a ser una heroína para una buena causa.

Con motivo del Día Mundial de las Abejas, la artista de Hollywood quiso prestar su cuerpo para crear consciencia de cuidar a estos insectos que son vitales en el planeta.

Y de esta forma, la celebridad de la pantalla grande protagonizó una asombrosa sesión fotográfica en la que su cuerpo se llenó de abejas para ser capturada con su belleza natural por el lente profesional de Dan Winters para una publicación de National Geographic.

Honrada por esta oportunidad concedida para apoyar a “estas hermosas criaturas”, mencionó la madre de 6 hijos, al compartir la satisfacción de vivir la experiencia que persigue que estos animales no se extingan.

No fue Photoshop la sesión de Angelina Jolie

Aunque algunos pudieron pensar que se trató de un retrato editado en Photoshop, Angelina Jolie sí posó cubierta de abejas durante 18 minutos, indicó el portal de RTVE, al explicar que la actriz se vio completamente imperturbable mientras los insectos revoloteaban a su alrededor, posándose en su rostro, pecho y su cuerpo entero.

Solo leves movimientos de su cabeza y ojos se vieron en el “making-off” realizado por la revista perteneciente a la organización internacional especializada en educación y ciencia, como parte de la grabación de la experiencia que vivió Angelina y de la que salió ilesa, sin ninguna picadura.

El fotógrafo encargado de la sesión resaltó que el resto del personal que se concentró en el set utilizó un traje protector, a excepción de Angelina, quien estuvo tranquila en medio de la oscuridad para mantener calmadas a las abejas.

La ex de Brad Pitt lució hermosa, con un maquillaje al natural y un vestido estilo strapless en gasa color beige, al que agregó solo unos pequeños pendientes circulares.

Tres días sin bañarse

Angelina contó feliz qué tuvo que hacer para poder realizar la sesión sin ningún problema, y enviar un mensaje lleno de reflexión de que “todos compartamos este planeta”, precisó un artículo de la revista People.

Señaló que “tienes que estar realmente quieta, en el momento, lo que no fue fácil para mi”, recordó al dar a entender lo activa que suele ser en su cotidianidad. Y aunque las abejas son vistas como peligrosas, la actriz disfrutó el impresionante momento al seguir una serie de recomendaciones para que todo saliera bien.

Reveló que no pudo ducharse durante tres días continuos antes de la sesión para evitar que los olores fueron detectados por los insectos. Le dijeron: “Si tienes todos estos aromas, champú y perfumes diferentes, las abejas no saben lo que eres”, mencionó al agregar que también se tapó los orificios de su nariz y oídos para evitar que tuvieron agujeros por donde escalar.

La protagonista de “The Those Who Wish Me Dead” confesó lo mucho que se divirtió en el impactante rodaje fotográfico. “Tuve una (abeja) que se me metió debajo del vestido todo el tiempo. Era como una de esa viejas comedias”, dijo sonriendo.

El incómodo insecto se quedó durante toda la producción volando entre su rodilla y pierna. “Oh, este es el peor lugar para picarme, se está acercando mucho”, bromeó Angelina al confirmar que la abeja salió de su vestido cuando finalmente se levantó su falda y se quitó al resto de las abejas.

La ganadora del Oscar, le ha sido designada otra misión por la Unesco, en colaboración con Guerlain denominada "Women for Bees" (Mujeres por las abejas), con el objetivo de capacitar y apoyar a un grupo de empresarias apicultoras de varios países del mundo, en aras de protegerlas y evitar que estos insectos sigan siendo eliminados de la naturaleza.

Todo sobre Angelina Jolie

Todo sobre Famosos