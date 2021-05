Con más de cinco décadas de trayectoria artística, Vicente Fernández es un ícono de la cultura ranchera mexicana. Ha sabido ganarse la admiración de su público que reconoce su aporte al cancionero popular de su país a través de su inigualable talento.

Y en una nueva aparición, “Don Chente”, como se le dice cariñosamente en su tierra natal de Guadalajara, causó revuelo al posar junto a su ídolo, el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez, desde su rancho dejando ver lo bien que se conserva.

La vida del famoso rey de las rancheras no ha estado exenta de polémicas. Recientemente fue centro de un escándalo al salir a la luz unas fotografías en las que se ve al cantante tocando el busto de una fans, mientras posaban a la cámara.

Así reaparece Vicente Fernández

Alejado de los escenarios, conserva su amor por las tradiciones de su país y su pasión por la música ranchera. A sus 81 años, el famoso charro se muestra activo y con una apariencia increíble que no revela su edad.

En una nueva fotografía, Vicente Fernández reapareció en su cuenta de Instagram luciendo un outfit “total black” de pantalón y polera, con una chaqueta y zapatos Louis Vuitton. Mostró su estrecha amistad con Saúl "Canelo" Álvarez, quien se vio abrazándole frente a la cámara en un sorpresivo encuentro.

Declarado admirador del joven pugilista -también nacido en Guadalajara- el cantante se vio sonriente y feliz mientras lucía la faja verde del campeón otorgada por el Consejo Mundial de Boxeo y haciendo la pose característica de combate de los boxeadores, con sus puños cerrados.

Lo que más llamó la atención es que el legendario artista no se vence ante los signos de la vejez y continúa pintando su grueso bigote y cejas de un negro azabache que ya es usual en él.

Su cabello sí luce blanco, por la totalidad de las canas, que en esta oportunidad no se vieron debido a la gorra que el “Canelo” le obsequió al artista y en la que se podía leer: “No boxing. No life” (sin boxeo no hay vida), lema que acostumbra utilizar el boxeador en algunos de sus productos deportivos.

Fernández tituló su preciada publicación escribiendo “Con mi ídolo, el Canelo”, con la que dejó constancia de lo bien que sigue viéndose y de lo feliz que estuvo por la visita del representante de la élite del boxeo internacional, a su casa “Los Tres Potrillos”, donde pasa sus días de retiro.

El boxeador también colgó su fotografía en su Instagram haciendo recíproca la admiración.

“Con mi ídolo”, escribió en la leyenda de la instantánea en la que se vio sentado junto al artista. Además, compartió el regalo que recibió, la carátula de un disco de vinilo con senda dedicatoria firmada: “Para el mejor campeón mundial y gran amigo. Más éxitos, Saúl. Tu amigo, Vicente Fernández”.

