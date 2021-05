Sin duda una de las grandes inquietudes de muchas mujeres al finalizar su embarazo, es sobre cómo pueden volver al estado en que se encontraba su cuerpo antes del proceso gestacional.

A Rocío Toscano le han llegado varias consultas de ese tipo por parte de sus seguidoras, puesto que la joven actriz que apareció en "Verdades Ocultas", ha deslumbrado en redes sociales por su figura en el último tiempo, a pocos meses de convertirse en madre de mellizos.

Los tips de Rocío Toscano

Y lejos de esquivar la pregunta, Toscano lontestó directamente en su Instagram, y con una demostración de lo que hace, a una usuaria que le preguntó "dame tus tips para bajar de peso, tuve a mis mellizas hace siete meses y me ha costado un mundo bajar de peso".

La chilena que actualmente vive en Estados Unidos, apareció corriendo en medio de la noche, y abajo, sobre el video, escribió: "Mover la rajuela".

Al parecer el running ha ayudado a que Toscano recupere su figura. La joven se convirtió en madre justo en el día de los Enamorados, el pasado 14 de febrero.

Revisa el video

¿Vuelve a Chile?

Hace un par de días atrás, Toscano dio una entrevista a LUN en donde comunicó que no se encuentra en pareja con el padre de sus bebés y que además, planea regresar a Chile en las próximas semanas.

"Estamos separados, pero todo bien, es un súper buen papá. Después de cinco años decidí separarme porque había cosas que no me gustaban. Si seguía con él tenía que vivir en Santiago porque él tiene otro hijo, y no quiero vivir en Santiago", aseveró.

Asimismo, reveló que en su vuelta al país, pretende tener su vida "entre el sur y Santiago, siempre trabajando en lo mío. Tengo sed de actuar. Llegaré a Osorno, donde tengo mi familia".

Todo sobre Rocío Toscano

Todo sobre Famosos chilenos