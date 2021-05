El coronavirus vino a remecer la vida de todo el planeta, Salma Hayek no quedó ajena a la pandemia que ha azotado a una gran cantidad de personas.

La actriz reveló en una entrevista con Variety que estuvo cerca de morir cuando la pandemia había iniciado y que ha estado cerca de un año recuperándose de las secuelas que le ha dejado la enfermedad.

Siete semanas encerrada

Hayek contó que estuvo siete semanas aislada en una habitación de su casa, incluso llegó a necesitar oxígeno.

"Mi médico me suplicó que fuera al hospital porque estaba muy mal pero dije: ‘No gracias. Prefiero morir en casa’", confesó la mexicana.

Temió por su vida

Salma Hayek contó que realmente temió por su vida. Además, confesó que las secuelas del coronavirus la han perseguido durante todo un año y que todavía no ha recuperado la energía que tenía antes.

La actriz volvió a su trabajo para grabar “House of Gucci”, donde interpreta a una clarividente.

“Fue un rodaje sencillo porque no eran muchas escenas. La película perfecta para volver a trabajar. Ahora también hago cada vez más reuniones por Zoom, pero no muchas porque todavía me canso mucho”, dijo Hayek.