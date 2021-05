El pasado 14 de febrero, la actriz Rocío Toscano, recordada por ser la "Roxy", en la teleserie de Mega, "Verdades Ocultas", se convirtió en madre de mellizos, a quienes bautizó como Alma y Luca.

Desde ese momento la joven madre ha compartido en redes sociales distintos momentos junto a sus retoños, los cuales han causado furor entre sus seguidores.

En su más reciente publicación, Toscano se sumó al #OneDanceChallenge, el popular desafío de baile que se ha tomado TikTok e Instagram. Sin embargo, lo que sorprendió a sus seguidores fue que en el video aparece con el pequeño Luca en sus brazos.

"Tengo mi propio baby Yoda", escribió en la descripción del clip, en el que se ve al bebé caracterizado del icónico personaje de la saga "Star Wars".

"Pobre guagua"

De inmediato el clip se llenó de comentarios, algunos usuarios destacaron la destreza y energía de Rocío, mientras que otros la criticaron por exponer al pequeño.

"Toda mareada la guagua", "Espero que no haya comido recién ese bebé", "Pobre bebé", son algunos de los mensajes negativos que se leen en el post.

Sin embargo varias seguidoras salieron en su defensa alegando que este tipo de comentarios venían de personas "exageradas" y "graves"

Fue en ese contexto en que una usuaria comentó "ya estaba preguntándome por qué aún no llegaban las mamás sabelotodo a comentar qué haces con tu bebé".

Rocío no se quedó callada y fiel a su personalidad directa respondió entre risas, "algunas llegaron y se fueron solitas".

Quiebre con su pareja

En medio de la discusión Roció se refirió a cómo ha sido el proceso de aprendizaje como madre primeriza de mellizos.

En este sentido, destacó que aunque no ha sido fácil "ha sido la experiencia más linda de mi vida y no es tan difícil como lo pintan. Dejen de asustar a las mujeres con la maternidad".

Mientras que en otro comentario agregó que "yo estoy sola, solo tengo ayuda los findes y no me vuelvo loca".

Cabe recordar, que la intérprete chileno-argentina decidió emigrar a Estados Unidos, para tener a sus retoños cerca de sus padres, quienes viven en Colorado.

Hasta allá se trasladó con su pareja, de quien nunca ha revelado su identidad, para compartir la crianza de las guaguas. Sin embargo, hace pocos días Rocío confesó que ya no se encuentra ligada a él; de hecho, el hombre ya volvió a Chile.

"Estamos separados, pero todo bien, es un súper buen papá. Después de cinco años decidí separarme porque había cosas que no me gustaban. Si seguía con él tenía que vivir en Santiago porque él tiene otro hijo, y no quiero vivir en Santiago", comentó sobre su quiebre amoroso a LUN.

Todo sobre Rocío Toscano