El periodista y conductor de televisión Jean Philippe Cretton es un apasionado por los tatuajes. De hecho, tantos son los que tiene, que aseguró que ya perdió la cuenta de los que se ha hecho.

Su última marca corporal se la hizo nada más ni nada menos que en su pecho, en donde se realizó un dibujo de unas manos a punto de tocarse, tal como "La Creación" del pintor Miguel Ángel.

A LUN reveló que tomó "ese concepto religioso para llevarlo a mi propia religión, en la que postulo que dentro nuestro habitan distintos dioses, guías, consejeros, sabios, que están mucho más allá del espacio y tiempo".

El tatuaje de Jean Philippe Cretton

Cretton confesó que "muchos me preguntan por qué te tatúas y es básicamente porque voy contando mis propias historias y filosofías de vida. Siempre he sentido conexión con algo antiguo, que no logro describir bien. Pero así como muchas culturas antiguas se tatuaban para decir cosas o contar historias, me pasa igual".

Cada vez que le dan ganas de un nuevo tatuaje, vive todo un proceso sensorial antes de decidir qué se tatuará. "Me empieza a sar una sensación y pasan días o meses en que me detengo a pensar qué es, cuál es ese mensaje que me está llegando", reveló.

"Esta vez sentí que había un encuentro entre dos mundos, por eso se ven dos manos de distintas épocas que se encuentran en el centro de mi propia esencia", comentó.

El conductor de televisión aseguró que es "muy espiritual", y se declaró un ávido lector de "Carl Jung, Claudio Naranjo y literatura que va para ese lado. No desde el chanterío, sino que más bien somos mucho más de lo que conocemos".

"Hay mundos interiores exquisitos en cada uno de nosotros y mis tatuajes retratan esos mundos en que habito", remató.

Revisa el nuevo tatuaje de Jean Philippe Cretton

Jean Philippe luciendo su tatuaje

