La talentosa actriz argentina radicada en Chile, Cristina Tocco, vivió durante su adolescencia una experiencia digna de ser retratada en una teleserie.

Esto porque la figura trasandina, a sus 18 años, experimentó un escandaloso romance con un hombre de 46 años, quien era nada más ni nada menos que el marido de su prima hermana.

Según contó a un programa de CHV, esta relación "no fue un arrebato pasional. Me enamoré, que es muy distinto, de un primo político. Y quedó la embarrada en la familia. De hecho, muchos Tocco dicen que no soy familia, porque es una familia muy conservadora y nunca me perdonaron, pero muy injustamente, porque yo tenía 18 años y mi primo político 46".

"Yo estaba tan enamorada"

Lo que le atrajo del hombre, que era de nacionalidad española, era "su chamullo, como una cosa así. El señor tenía sus años, pero yo no me daba cuenta, no hacía esa referencia. Y le decía ‘vamos al lago de Palermo, que quiero remar’. Y lo menos que quería hacer conmigo era remar. Pero como yo estaba tan enamorada".

Tocco fue enfática en señalar que se enamoró "perdidamente", e incluso, entró a trabajar en la editorial de la cual él era dueño.

"Me hacía poemas. O sea, él gestionó que yo me enamorase de él, a falta de papá. Es más, cuando teníamos relaciones sexuales, y esto me lo dijo un terapeuta, me importaba más sentirme abrazada por él, protegida, y no entendía por qué no llegaba a la culminación de un orgasmo", confesó.

Cristina señaló que su psicológo le dijo que, en realidad, al marido de su prima no lo quería como pareja, sino que quería a "un hombre poderoso, un hombre que te arme un mundo de colores’. Y me armó un mundo de colores. Y la familia lo tachoneó. Pero lo perdonaron a él y a mí no me perdonaron en ese momento. Y ya pasó la vida. Y parte de la familia me ha levantado los cargos".

En esa época, su madre, quien ya falleció, sospechó del romance y la terminó echando de la casa. "Le dije ‘sí, estoy enamorada de él’. Entonces me fui a vivir al departamento de mi hermana mayor (...) Fue tal el escándalo que no lo podía soportar en casa", recordó.

"Yo estaba dispuesta a morir de inanición o lo que fuere. No lo iba a perder de ninguna manera. Y bueno, este hombre, no lo juzgo, pero lamentablemente su mujer es una mujer maravillosa, prima hermana mía", aseguró, sentenciando además que le pidió perdón a su familiar en su momento.

Todo sobre Famosos chilenos