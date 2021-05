Este fin de semana la exchica reality Melina Figueroa preocupó a varios de sus seguidores en Instagram tras vivir un complicado momento de salud.

De acuerdo al relato que contó en sus historias de la aplicación, deberá someterse a una operación con el objetivo de mejorarse de una afección o enfermedad hasta ahor ano revelada.

Recordemos que el pasado mes de agosto de 2020, Melina se convirtió en madre por segunda vez, de una hija quien bautizó como Jazmín Luna.

"Solo quiero estar en cama todo el día, aunque no pueda, cada vez que me cubren con los bebés (ayudan), 20 ó 15 minutos me acuesto", escribió de entrada.

Añadió que "hace días que me siento muy mal, y en unos días tendrán que operarme. Me siento tan cansada y adolorida, es admirable como madres sacamos fuerza de donde menos creemos, cada minuto que paso con mis hijos lo doy todo por ellos".

La exchica reality no entregó mayores detalles de la dolencia que le está aquejando, así que de momento se tendrá que esperar para conocer cuál es la enfermedad o afección que padece.

Revisa la historia

Historia de Melina Figueroa

Melina cumplió 30 años

Hace unas semanas atrás, Melina cumplió 30 años y celebró su cambio de folio junto a su esposo, Emiliano Castro, y sus dos hijos.

"Gracias Dios por darme el mejor regalo: mi familia. Gracias Dios por darme un esposo y unos hijos maravillosos, por darme amigos, familia, salud, un hogar, amor, sueños, momentos felices, abrazos, sonrisas, personas que me quieren, por permitirme vivir al máximo estos primeros 30 años de vida", escribió en la ocasión.

Todo sobre Famosos chilenos