En el año 2004, dos niños alcanzaron la fama en Chile gracias a la película que protagonizaron: "Machuca". Esos niños fueron Ariel Mateluna y Matías Quer.

Mientras que el primero siguió ligado a las artes dramáticas tras interpretar a Pedro Machuca, el joven estudiante de origen vulnerable que llega a estudiar al Saint George gracias a una beca, el segundo, Quer, se alejó del mundo actoral, en una decisión que mantiene hasta hoy.

Matías Quer en "Machuca"

Esto porque el recordado Gonzalo Infante de la mencionada película, tras la experiencia que le dio reconocimiento en todo el país, decidió dar un paso al costado de la actuación, pese a que recibió ofertas en varias ocasiones, explicó en 2019 a La Tercera.

Médico y sacerdote frustrado

Matías rechazó los ofrecimientos puesto que su sueño de adolescente no era ser actor; a "Machuca" llegó de casualidad luego que su madre lo llevara a una audición junto a su hermano con la esperanza de que lograría un papel de extra, no del rol principal.

El deseo de Quer era ser médico, carrera que alcanzó a estudiar cinco años y de la cual no se tituló, puesto que se retiró para ingresar al seminario con el objetivo de convertirse en sacerdote.

En 2014 se fue hasta Perú para comenzar sus estudios religiosos con la congregación que escogió para ser cura, pero a los dos años descubrió que su vocación no era esa, sino la del "matrimonio". "En principio pensé que podía hacer vida religiosa, empecé a explorarla y en el camino me fui dando cuenta de que no quería esa vida", contó al citado medio.

"En ese tiempo nunca pololeé, nunca di un beso. Ni siquiera carreteaba. Yo quería formar familia, por eso en 2017 decidí que no quería llevar una vida religiosa", sentenció, teniendo también otra razón: se había enamorado de una mujer con la cual hoy se encuentra casado.

"La invité a un matrimonio. Ella aceptó, y esa noche me declaré. No me dijo nada, pero seguimos conversando por WhatsApp, luego Skype y ahí decidí venirme de Perú. Ella me gustaba mucho", reveló sobre el primer acercamiento con su actual esposa.

Sobre su vida laboral, por estos días se dedica a la docencia de ética en la Universidad de Los Andes, para las carreras de Ingeniería Comercial y Administración de Servicios.

Así luce actualmente Matías Quer

Matías Quer en la actualidad

Matías Quer en la actualidad

