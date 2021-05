Este viernes 14 de mayo en el certamen del Miss Universo, las aspirantes al cetro de belleza más seguido en todo el mundo, protagonizaron el clásico desfile de trajes de baño.

Allí participó Daniela Nicolás, la actriz chilena que busca quedarse con la corona, con un atuendo que la diferenció de todo el resto de las competidoras.

Esto porque la mujer de 28 años sorprendió con un traje de baño completo en tonos celestes, junto a un pareo que modelo con su pelo al viento, siendo la única que desistió de usar bikini.

Daniela fue recibida en medio de aplausos y gritos de los pocos asistentes del recinto donde se está celebrando el certamen, y de hecho, fue una de las pocas destacadas por el Twitter oficial del Miss Universo.

Work it, Chile! We're absolutely loving these @EmaSavahl swimsuits 😍



