La noche de este viernes Daniela Nicolás participó en una nueva competencia previa del Miss Universo 2021, en donde la chilena se ha posicionado como una de las candidatas favoritas para llevarse la corona.

Esta vez se trató de la competencia en traje de baño, en la cual la representante nacional deslumbró con un sobrio traje de una pieza de color turquesa.

Work it, Chile! We're absolutely loving these @EmaSavahl swimsuits 😍



Watch the 69th MISS UNIVERSE Preliminary Competition, LIVE! Vote for your favorite delegate at https://t.co/isjijntrRM pic.twitter.com/uXAs6l013m