El día más ansiado para las candidatas del Miss Universo 2021 llegó. Las representantes de 74 países se disputan hoy la tan preciada corona de la mujer más hermosa del planeta.

Después de que la pandemia obligara la cancelación del certamen de belleza más popular en el 2020, el evento universal concentró más expectativas entre los millones de fans que apuestan por sus favoritas.

La gran noche de hoy trajo a las ganadoras de cada país, quienes han sido elogiadas por los expertos y conocedores de certámenes, por contar con belleza y habilidades para ganarse un puesto entre las finalistas. Pero, las críticas, incidentes y controversias también se hicieron presentes y estos han sido los más sonados en las redes sociales y los medios.

“No sé qué inventaron”: Miss Chile

A través de las redes sociales se hizo viral un video en el que se vio a una de las favoritas del certamen, Daniela Nicolás, Miss Chile, agitando sus manos y gritando para ser escuchada por otra persona, en medio de la algarabía que protagonizaban un grupo de personas que deseaban saludar a las misses en el hotel donde se hospedan.

Pero la confusión y el descontexto de la escena generó otra versión, una posible pelea de la candidata, a lo que la propia concursante salió al paso para aclarar las especulaciones.

“No sé qué inventaron”, posteó en su cuenta de Instagram, donde aclaró lo sucedido: "Por favor, si no saben traten de no inventar historias, porque lo único que genera es un conflicto innecesario". En la grabación se ve que solo intentaba hacer la entrega de una maleta a su hermana.

El tropiezo viral de Miss Panamá

Miss Panamá, Carmen Jaramillo, otra de las candidatas favoritas para coronarse Miss Universo 2021, tuvo sus horas virales en las redes sociales. Un resbalón al tropezar contra una valla de seguridad, casi le causa una caída mientras trataba de tomarse una selfie con los fans que esperaban ver salir a las concursantes, detalló Infobae.

La audacia de la hermosa joven, le permitió recobrar el equilibrio al conseguir apoyo en la pared y logró así salvarse de una fuerte caída. Pero la escena fue grabada y el video de su percance acaparó la atención de los cibernautas que los replicaron en diversas cuentas de Instagram y Twitter.

A Miss México la tildaron de “gorda”

De acuerdo a lo expresado por el zar de la belleza, Osmel Sousa, desde el inicio de la concentración de las candidatas en Florida, las latinas se ganaron el favoritismo de los expertos. Y así, Miss México sigue ganando adeptos en el camino a conquistar la corona.

Sin embargo, los "haters" nunca faltan y un ceñido conjunto en amarillo se convirtió en el foco de la “discordia”, con el que Andrea Meza se ganó las críticas sobre su figura, después de que algunos se atrevieron a llamarla “gorda”, citó el portal de El Diario.

Indiscutiblemente la figura estilizada de la joven salió a relucir en el diseño, estilo body corsé en la parte superior, y una falda drapeada que dibujó su cuerpo. Las opiniones se dividieron, pero la candidata cautivó a una mayoría con ese atrevido look de verano.

La corona "comprada" de Miss Bulgaria

Para el reconocido medio estadounidense de farándula, E! Radinela Chusheva es la “reina de la controversia”, al ser acusada en su propio país de llegar al Miss Universo, después de que “su novio le comprara la corona” de Miss Bulgaria.

La concursante ha hecho frente a las acusaciones y en el portal My Beauty Queens, se puede leer la reacción de la joven graduada en periodismo, quien fue categórica para desmentir la polémica: "No tengo marido, no tengo prometido. Si se pudiera comprar esa corona, seguramente todas las chicas que sueñan con ella, intentarían pagarla".

Y a esta mala opinión, se suman las críticas por sus labios, que para unos resultan exagerados. Radinela exhibe unos labios súper voluminosos que llaman la atención de todos. Confesó que son el resultado de la “inyección de ácido hialurónico, que se descompone en 6 meses sin dejar rastro alguno”, dijo al defenderse.

Todo sobre Daniela Nicolás

Todo sobre Miss Universo

Todo sobre Famosos