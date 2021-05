La actriz chilena Daniela Nicolás, que está compitiendo por convertirse en la Miss Universo 2021, se vio envuelta en una polémica en redes sociales.

Todo se dio durante estos días previos a la gala de premiación, donde todas las candidatas han tenido que participar en diversas actividades. Una de ellas fue saludar a un grupo de personas que llegó hasta el hotel donde están.

En uno de los videos que se viralizó en Internet, se puede ver a Daniela gritando y moviendo animadamente sus brazos a otra persona que no se logra ver en el encuadre.

El video de la "pelea"

Daniela aclara la situación

Esto despertó la curiosidad de varios internautas, quienes aseguraron que la actriz estaba protagonizando una pelea. A raíz de esto, tuvo que aclarar lo que en verdad sucedió.

"Chicos, acabo de enterarme de un video que anda circulando, diciendo que estaba pelando con alguien que estaba... o que estaba... no sé qué inventaron", partió diciendo en sus historias, de acuerdo recoge el medio En Cancha.

"Por favor, si no saben, traten de no inventar historias, porque lo único que generan es conflicto innecesario. Lo único que pasó en ese video... es que tenía que entregarle una maleta a mi hermana y mi hermana estaba allí, y con las mascarillas los guardias y las personas no logran entender", continuó.

Por ello, intentó hablar con el personal de seguridad, "en señas, tratar de explicarle al guardia que mi hermana estaba ahí y que mi chaperona iba a entregarle la maleta", concluyó.

Celebra 500 mil seguidores

Este impasse que tomó revuelo virtual no logró empañar su celebración en Instagram, en donde reveló que ya alcanzó los 500 mil seguidores.

"Muchas gracias a todos por acompañarme y ser parte de Miss Universo", escribió Daniela, al pie de un video donde aparece con un vestido en tono calipso, con un body color nude por dentro.

