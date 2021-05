El nombre de Kim Kardashian es sinónimo de éxito. La excéntrica estadounidense que ha logrado sumar 220 millones de seguidores en Instagram, sabe que todo lo que luce en sus redes sociales alcanzará repercusión en la moda.

La artífice de un millonario emporio fundado a base de artículos para la belleza femenina, conoce cómo hacer que sus líneas de cosméticos y de lencería moldeadora sea un negocio rentable, al ser utilizado por millones de mujeres en el mundo.

Y con estos logros alcanzado en la industria de la moda, la empresaria posó con un atuendo con el que rememora las tendencias del pasado como parte de lo que desea imponer en el presente.

La mini falda vintage de Kim Kardashian

La líder del clan que logró fama a través del reality “Keeping Up With the Kardashians” posteó una fotografía en la que lució una prenda retro, que estuvo de moda en la década de los 2000 y que ahora las celebridades y diseñadores las traen del pasado.

Se trata de una mini falda de estampado de camuflaje de la firma Prada, que Kim combinó con un top marrón sin mangas, un modelo de prenda que también causa furor en la actualidad, de confección con tela de malla.

La súper estrella de la televisión estadounidense, lució encantadora con la prenda de estilo militar, que incluía en el diseño unos maxi bolsillos laterales con cremallera, citó el portal de Yahoo Life.

En la foto, en la que aparece de fondo a una pared con tapizado de piedra natural, la socialité se vio relajada con su outfit vintaje que resaltó su moldeada figura.

Su larga melena la llevó suelta, y posó descalza mientras recostaba una de sus piernas en una gran pared.

Kim se ha declarado fan de las tendencias llenas de vanguardismo y originalidad de marcas como Prada, Balmain y Bottega Veneta, firmas exclusivas que presumen las grandes celebridades de Hollywood.

Este outfit casual que Kim modeló es solo parte de una de las miles de combinaciones que posee en su excéntrico y variado armario, pero que de seguro sus fans sabrán copiar para estar a la moda.

Todo sobre Kim Kardashian

Todo sobre Famosos