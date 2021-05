Ben Affleck sorprendió en las redes sociales al dedicar un emotivo mensaje a su exesposa y madre de sus tres hijos, la también actriz Jennifer Garner, con quien el cineasta de 48 años compartió un matrimonio desde 2005 hasta 2018.

Su relación se quebró mucho antes de que llegara el divorcio hace tres años, debido a la adicción del actor por el alcohol, quien admitió su problema y ha dicho que es algo que forma parte de su vida y con lo que tiene que lidiar, como reseña la revista Hola.

Garner, de 49 años, mantiene actualmente una relación de amistad con el intérprete de “Batman”. De hecho, ella fue quien llevó a su exmarido a un centro de rehabilitación para que superara su problema.

Ben Affleck junto a su exesposa

A propósito del Día de la Madre, el director de “Argo” honró a través de su cuenta de Instagram a Jennifer Garner, con una publicación en la que compartió fotos inéditas de su exesposa con sus hijos.

En las instantáneas, aparece la protagonista de “Pearl Harbor” junto a Violet (15), Seraphina (12) y Samuel (9). También hay una imagen en que los niños son más pequeños y todos los miembros de la familia lucen disfraces de El Mago de Oz. Ben Affleck era el "hombre de hojalata".

“Muy feliz de compartir estos niños contigo. Los padres más afortunados del mundo. Gracias por todo el bien que haces. Feliz día de la madre. Con amor, su papá”, escribió junto al post.

“Gran ejemplo de copaternidad”

La dedicatoria de Ben Affleck a Jennifer Garner también incluyó la publicación de un video en el que la actriz dice: “No le digas a nadie, pero creo que estaré en casa para dormir. Adiós”.

El actor tiene en Instagram 4,5 millones de seguidores, y el mensaje ha alcanzado más de 600 mil “me gusta”. Los fans del cineasta reaccionaron con varios comentarios: “Tienes mis respetos. Un post bien bonito”; “Esto es muy dulce y un gran ejemplo de copaternidad”; “Muy lindo”.

Ben Affleck confesó en 2020 en una entrevista a The New York Times que su “mayor arrepentimiento había sido el divorcio” con Jennifer. Mientras, la actriz parece haberle dado otra oportunidad a un viejo amor, John Miller, CEO de Caligroup, reseña Hello Magazine.

Todo sobre Famosos