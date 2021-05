La cantante mexicana Yuri, quien arrasa dentro del público latinoamericano gracias a su amplio repertorio, no está pasando uno de sus mejores momentos en cuanto a lo personal.

Esto porque la intérprete de la "Maldita Primavera", reveló a sus fanáticos y seguidores que hace pocos días encontraron en su cuerpo un tumor cancerígeno.

Mediante un video en YouTube, la mexicana actualizó su estado de salud a sus miles de fans, quienes estuvieron preocupados esta última semana producto del diagnóstico de la diva.

"Algunos le llaman suerte"

De acuerdo comenzó explicando, todo comenzó en marzo cuando fue al médico a extraer su vesícula. En dicho procedimiento, el personal médico encontró un tumor, el cual decidieron sacar antes de informarle a la cantante.

"Salgo de la operación y me dicen, '¿Sabes qué? Te encontramos la apéndice también toda 'descuacharingada', te quitamos todo; la apéndice en unos meses más. Era un tumorcito que tenías ahí y era cáncer'", comenzó diciendo.

Algo que ella agradeció, puesto que el tiempo apremiaba en la compleja situación que estaba viviendo. "Si no se sacaba en los próximos 8 ó 9 meses, lo más probable es que se transformara en algo muy negativo", puntualizó.

"Algunos le llaman suerte, otros coincidencia, para mí es la bendición de saber que tengo un padre celestial que me abraza con su amor", añadió Yuri, quien además aprovechó de informar que se encuentra bien actualmente tras las cirugías.

El video de Yuri

Yuri tuvo coronavirus

Además, el pasado mes de marzo, Yuri, en conversación con la revista People, reveló que en octubre de 2020 padeció de coronavirus, y que las secuelas físicas y psicológicas las siente hasta el día de hoy.

"(Fue) horrible porque yo soy una mujer superactiva. Me dio de todo, como a todos. Nadie ha salido de esto ileso. Todos hemos vivido en algún momento, algo que esta pandemia nos ha provocado", inició contando.

"Tuve que ir al médico. Cuando me dio Covid, tuve que ver a un doctor para que me recetara pastillas que me calmaran las ansiedades, porque sí lo necesitaba, era una cosa terrible que no podía controlar. Eran ataques de ansiedad demasiado fuertes, sobretodo por las madrugadas. No dormía bien, no comía bien, bajé mucho de peso", recordó.

Asimismo, en una conversación que tuvo con una congregación cristiana, comentó que "el pelo se me está cayendo muchísimo, me lo voy a cortar, y mucha gente sufre las secuelas de diferentes maneras. En diciembre pasé un mes muy fuerte, me levantaba a las 6 de la mañana por ataques de ansiedad", concluyó.

Todo sobre Famosos