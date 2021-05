Uno de los temas que ha marcado la vida de una de las abogadas más exitosas de la televisión chilena, Carmen Gloria Arroyo, ha sido el abandono de su padre, el cual se produjo de forma repentina cuando ella apenas era una adolescente.

En un programa de Canal 13, quien fuera la abogada de Rodrigo Orias, relató detalles de cómo fue el momento en que su progenitor la dejó, y cómo ha sido vivir con eso durante todos estos años de vida.

"Me sigue doliendo"

La profesional recordó que la situación "fue muy rara. (Mi papá) Se despidió igual como todas las mañanas, me dio un beso en la frente como lo hacía siempre, y salió". Estas "salidas", Arroyo confesó que las hacía regularmente, y luego volvía a casa. Sin embargo, esta vez nunca más lo hizo.

"Empecé a buscar detalles cuando supe que no iba a volver. Empecé a notar rara a mi mamá. Muy deprimida. Me sentí traicionada (...) Un día nos dijo: 'tu papá no va a volver. Vamos a seguir todo igual, pero el papá parece que se va a quedar en el sur'. Habían pasado dos meses. Me sentí traicionada. Pasaron años en que yo esperaba que en algún minuto apareciera", confesó.

Uno de los momentos en que deseó que apareciera fue cuando salió de cuarto medio. "Creo que fue el día más duro porque yo esperé ese día a que él llegara. Estaba con mi mamá y estuve todo el rato mirando, con el cuello para atrás, cada vez que aparecía una persona pensaba que era mi papá. Él sabe que esto es importante, él va a venir y no po'. Me sigue doliendo, es heavy", recordó.

Años luego de eso, a los 21, pudo contactarse con su padre a través de una llamada que él le hizo a ella. "’¿Aló? Habla tu papa’ y yo como 'broma'. Pensé que no era. Llegó donde estaba y yo creo que retrocedí como 10 años, era como si lo hubiera visto al día siguiente que se fue de la casa. Y actué súper pendeja. Abrazos, besos y lo llevé donde mi mamá", rememoró.

Pese a que su padre le prometió que nunca más se volvería a ir, él lo hizo nuevamente. "Le pregunté por qué se fue y el solo respondía ‘nunca más, yo ahora voy a estar presente, yo voy a venir, se tienen que cambiar de casa, se tienen que ir a otro lugar mejor. Lo juro’. Al otro día se fue y nunca más lo vi en mi puta vida. Hizo lo mismo dos veces", reconoció.

La abogada reveló que supo de la muerte de su padre luego de ser citada al Hospital de Carabineros a hacer un trámite mortuorio. Sobre ese momento, sostuvo que "fue súper raro porque me provocó llanto, me dio pena. Y yo decía ‘¿por qué tengo pena si es un viejo de mierda que nunca me quiso, que nunca se preocupó por mí, que me debiera dar lo mismo?’. Estaba en el auto y me dije 'soy huérfana'".

"Chile es un país de hijos olvidados"

Este crudo testimonio hizo que muchas personas le entregaran apoyo en redes sociales, escribiéndole tiernos mensajes que ella agradeció en una foto de Instagram.

Allí señaló que "ni en mis mejores sueños, pensé que mi historia tuviera esta empatía y menos que sirviera de inspiración y renovación de energías a tantos, eso hace que compartirla valga la pena".

"Chile es un país de hijos olvidados, de gente de esfuerzo que con perseverancia y sacrificio dan la pelea, no te rindas!! Como lo he dicho en mis charlas, no soy más inteligente, ni más linda, ni tuve un gran pituto... si yo pude, cualquiera puede. Gracias infinitas a cada uno de ustedes (...) Gracias a todos que me ayudaron a limpiar un poco más el alma", remató.

