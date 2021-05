Un comentario de Pamela Díaz desató una polémica en el mundo del espectáculo nacional. La “Fiera” se refirió al aspecto físico de las panelistas del programa ‘Milf’ de TV+ y provocó la inmediata respuesta de Francisca Merino, quien participa en el espacio conducido por Claudia Conserva.

"Oye, están muy feítas las Milf. Antes estaban minas. Ahora están como alejaditas de la mano de Dios”, fue la frase lanzada por Díaz precisamente en otro programa de la misma casa televisiva.

Posteriormente, Francisca Merino lamentó las declaraciones y lanzó: "La Pamela Díaz tiene como diez años menos que nosotras. La Pamela Díaz a nuestra edad va a estar destruida".

Las palabras de la actriz las emitió en un programa online donde también participaba Berta Lasala, otra de las panelistas de ‘Milf’.

No obstante, esta última optó por no cruzar controversias: “No me voy a desgastar hablando del tema. ¿No hay otro tema? Hay que aceptar a la gente con sus estilos distintos. Lo que para uno es arreglarse, para otros no lo es. Es un tema que ni voy a entrar”.

