Si bien no son las protagonistas principales de la historia, es innegable que los personajes de Vivianne Dietz e Hitzka Nudelman en "Edificio Corona", Rubí y Maca, respectivamente, se han robado la atención de los miles de fanáticos de la ficción.

Tanto ha sido el furor que ha causado la pareja de, hasta ahora, amigas, que incluso tienen un club de fans que nació de la aleación de los nombres de los personajes, llamado "Rubirena".

En una entrevista que ambas dieron a Fotech, las jóvenes actrices hablaron sobre el impacto que ha tenido la producción en sus vidas y los desafíos profesionales también que ha conllevado protagonizar roles de la diversidad sexual.

"No imaginé todo el cariño"

De entrada, Hitzka revela que para interpretar a la querida Macarena, se inspiró "en todas, en todo lo que conlleva ser lesbiana. Me gustaría lograr representar a todas las lesbianas, en realidad, a toda la gente que ha tenido que pasar por esto. Para algunos es simple, pero para otros es muy difícil, como es el caso de Macarena".

Vivianne, en tanto, reconoció que vio diferentes historias en series internacionales. "Encontré 'Normal People' y 'The Haunting of Bly Manor' que es una serie de drama/romance gótico. La protagonista tiene un romance con otra mujer de la Mansión y su historia esta contada de una forma sutilmente bella", señaló.

Sobre la acogida y el protagonismo que ambas lograron tener en la teleserie, las dos coinciden en que no lo pensaron al momento de leer el guion. "No imaginé todo el cariño y fanaticada 'rubirena', son lo máximo", sentenció Dietz.

Hitzka comentó, por su parte, que "a medida que avanzaba la teleserie me fui dando cuenta del cariño que le tiene la gente a estos personajes, y obviamente, me encanta, estoy muy agradecida del público, haber tenido esta acogida tan bonita me llena el corazón".

Tras ser consultadas sobre si sienten que sus personajes; Maca, una mujer abiertamente lesbiana, y Rubí, una joven que se da cuenta que puede ser bisexual, han hecho un aporte a la sociedad, Nudelman es categórica en indicar que "por supuesto que sí".

"Sé que hemos logrado generar empatía en personas que antes no comprendían o no aceptaban a los homosexuales, lo digo porque he recibido mensajes de gente que me cuenta que gracias a la historia de Macarena pudo entender que estaba equivocada al rechazar a su hijo, o también chicas que me escriben que gracias a Macarena lograron 'salir del closet'", expresó.

Vivianne considera que gracias a sus roles, "siento que también estamos demostrando que la TV debe incluir a minorías no solo para empatizar, sino también para educar".

