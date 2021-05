La diva chilena, Cecilia Bolocco, comunicó durante una transmisión en vivo a través de Instagram una noticia que para algunos de sus seguidores y fanáticos puede caerles como un balde de agua fría, como se dice popularmente.

Esto porque la ex Miss Universo de 1987, informó a sus leales fans que su primer perfume llamado "Cecilia Bolocco Eau de Parfum", ya no se encuentra disponible.

"Ya no está disponible"

"Resulta que tengo una buena y una mala noticia", comenzó diciendo Bolocco en su transmisión en vivo, haciendo la salvedad que en realidad, es una "buena pero mala noticia".

"Se agotó todo. Todo se agotó. Todo. Fíjense que los perfumes me dijeron que no va más el comercial, lo sacaron del aire y que también lo sacaron de Internet porque ya no está disponible", señaló la diseñadora de modas, indicando que por ahora, solo en algunos locales quedan unidades disponibles.

De inmediato, para subirle el ánimo a sus seguidores, Cecilia comunicó que la multitienda que distribuye de forma exclusiva su perfume "encargó más y que vienen en avión por Europa. En cuanto lleguen van a poner el comercial de vuelta y van a subirlo a Internet", proyectando que eso podría pasar a fines de mayo.

Asimismo, aseguró que su primera fragancia marcó un récord de ventas nunca antes visto en Chile. "En la historia de la perfumería de Chile nunca se había vendido tanto, así que gracias", añadió.

El video se llenó de comentarios, en donde muchas usuarias aseguraron que alcanzaron a comprar el perfume y se encuentran felices con el aroma que posee.

¿A qué huele el perfume de Cecilia Bolocco?

Según contó Bolocco, su perfume está "inspirado en lo que representa para la mujer el jardín secreto, intentando evocar en cada una lo más personal, profundo y puro. Este perfume es una joya que representa lo más íntimo de lo femenino, donde lo más importante es el contenido, la esencia que hace que cada mujer sea única".

En cuanto al aroma, se pueden encontrar "toques de jazmín y rosas que representan el amor y la delicadeza, toques de madera que representan la calidez de cada día, y toques cítricos representando la energía y frescura con la que uno se despierta cada mañana".

