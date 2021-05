Este lunes el conocido rapero estadounidense MC Hammer sorprendió a los chilenos luego de publicar un video protagonizado por el "Profesor Rossa".

El artista compartió en su cuenta de Twitter un video editado por fanáticos, donde se ve a los personajes de "El mundo del profesor Rossa" bailando "It’s All Good", uno de sus hits que fue lanzado en 1994.

En el registro se puede ver a Guru Guru, don Carter y al mismísimo profesor Rossa bailando y celebrando con esta canción de los años 90.

Hace una semana que el material audiovisual estaba circulando en grupos de Facebook, pero esta vez una cuenta de Twitter lo compartió, etiquetando al famoso rapero que no dudó en publicar el video.

"Do the thang mane", señaló el MC Hammer, expresión que hace alusión a la llamativa peluca del profesor Rossa.

"Ha divertirse", sostuvo en otro post donde volvía a compartir el video.

La publicación causó conmoción en los fanáticos chilenos, quienes realizaron publicaciones al respecto, las cuales fueron retuiteadas por el artista.

"Me vuelvo loco. Ahora MC Hammer conoce El Mundo del Profesor Rossa", indicó un usuario.

"Listo, mayo fue el mejor mes del 2021", afirmó otro.

En tanto, otra persona afirmó que: "Este es el mejor crossover de Chile".

