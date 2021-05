Este martes 4 de mayo es el día que miles de fanáticos y fanáticas de las cintas de ciencia ficción estaban esperando. Esto porque celebramos nada más ni nada menos que... ¡El día de "Star Wars"!

¿Por qué el 4 de mayo? Esta conmemoración nace a raíz de una publicación en el diario británico London Evening News del 4 de mayo de 1979.

El origen de la celebración

En una noticia, los miembros del partido Conservador del Reino Unido felicitaron a Margaret Thatcher por haber alcanzado el puesto como primera ministra del país europeo.

"May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", dice el escrito, que pronunciado en inglés suena similar a "May the force be with you", que en español vendría siendo la icónica frase de los Jedi: "Que la fuerza te acompañe".

Una fecha que la prensa y empresas ya asumieron oficialmente como el "Día de Star Wars", en donde ofrecen además ofertas y descuentos en merchandising de la saga.

¿Dónde ver las películas de "Star Wars"?

Todas las películas se encuentran disponibles a través de la plataforma Disney+, en donde además se puede ver "The Mandalorian", serie que se enmarca en el mismo universo espacial.

En la mencionada plataforma se puede encontrar:

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)

Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca (1980)

Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi (1983)

Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma (1999)

Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (2002)

Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith (2005)

Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza (2015)

Rogue One: Una historia de Star Wars (2016)

Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017)

Solo: Una historia de Star Wars (2018)

The Mandalorian (2019)

Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019)

Estreno de "Bad Batch"

Y como regalo para los fans, Disney+ estrenará justamente este 4 de mayo "The Bad Batch", una serie animada que forma parte de los acontecimientos ocurridos en la serie "La guerra de los clones".

"Los miembros de Bad Batch, un escuadrón único de clones que varían genéticamente de sus hermanos en el Ejército de los Clones, poseen cada uno una habilidad excepcional y singular que los convierte en soldados extraordinariamente efectivos y en una tripulación formidable", cuenta en YouTube el canal de Star Wars.

Este martes podremos ver un especial de 70 minutos que da el puntapié inicial a la producción, que estrenará capítulos todos los viernes, empezando este 7 de mayo.

