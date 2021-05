A solo un poco más de dos semanas, la organización del Miss Universo tiene todo listo para que este 2021 se celebre finalmente el certamen de belleza que reúne a más de 70 representantes de varios continentes.

El ánimo por el regreso de este evento internacional mantiene a la expectativa a millones de seguidores que se muestran atentos a las sorpresas y novedades que los organizadores han prometido para la celebración de la edición número 69.

La pandemia iniciada en el 2020, dejó al mundo sin este certamen, por lo que la corona se mantiene en manos de la representante de Suráfrica, Zozibini Tunzia, quien obtuvo el triunfo en el 2019 y ha podido disfrutar del trono durante casi dos años consecutivos.

Miss Universo 2021 será en Florida

El 16 de mayo en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, ubicado en el estado de la Florida, se llevará a cabo la ceremonia más esperada por millones de fanáticos del mundo.

Desde las 20:00 horas se podrá disfrutar el evento que elegirá a la sucesora de la primera mujer de raza negra que se alzó con el título de belleza universal, detalló la revista Semana.

Y será Telemundo, la cadena de televisión abierta y de habla hispana, la encargada de trasmitir de forma exclusiva para más de 160 países, a un año y medio del último certamen, informó en su portal la televisora estadounidense.

¡Miss Chile dispuesta a dar la pelea!

Feliz por conocer que se encuentra entre las 10 participantes favoritas, Daniela Nicolás es la candidata que representará a Chile en el Miss Universo 2021.

En un entrevista exclusiva para E!, se mostró feliz por ser incluida en este puesto, antes de realizarse la competencia oficial. Y desde ya la joven actriz y maquilladora de 28 años, se muestra confiada y decidida a dar la pelea y “hacer mucho ruido” en esta edición.

Daniela quiere darle este triunfo a su país, después que Cecilia Bolocco ganara este concurso en mayo de 1987 en Singapur, siendo la primera y hasta ahora la única chilena en lograrlo.

Mientras, se prepara con clases de oratoria, dicción, inglés, pasarela, maquillaje, expresión corporal, dijo al recordar que ha sido un “aprendizaje de todo” que le servirá a lo largo de su vida.

“Nunca me imaginé, ya que Chile no clasifica desde el 2004 ni al top 20, yo iba con todas las ganas de marcar la diferencia e intentar hacer mucho ruido, pero que ya salga en todos los lugares entre las favoritas a nivel mundial, no estaba en mis planes. Pero esto nos motiva más a ir a dar la pelea con todo, y me propongo dejar a Chile en todo lo alto”, manifestó con marcada alegría al saberse en un sitial de preferencia.

Daniela estudió teatro y además en la actualidad se encuentra realizando sus estudios de periodismo.

