Este lunes 3 de mayo los fanáticos de Marvel despertaron con una excelente noticia, puesto que el estudio liberó las fechas de las películas próximas a estrenarse, hasta el año 2023.

En un conmovedor video, que resume parte del arco de "Los Vengadores", que finalizó el 2019 con la película "Avengers: Endgame", el estudio cinematográfico adelantó escenas y looks de las cintas que podremos ver durante los próximos meses y años.

Nutrido calendario de estrenos

El calendario de estrenos abre en julio de 2021 con el estreno de "Black Widow", cinta estelarizada por la destacada actriz Scarlett Johansson.

Luego, llega el momento de "Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos" en septiembre, estreno que marca un hito, puesto que es primera vez que Marvel le pone la capa de superhéroe a un asiático en su universo cinematografico.

En noviembre, junto a Angelina Jolie, se estrenará "Eternals" y en diciembre "Spiderman: No Way Home", corroborando la alianza existente entre el dueño de la franquicia del "Hombre Araña", Sony Pictures, y Marvel.

Angelina Jolie en "Eternals"

Ya en 2022, en marzo se abren los fuegos con "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"; en mayo "Thor Love and Thunder"; en julio "Black Panther: Wakanda Forever" y luego "The Marvels", continuación de "Capitana Marvel" en noviembre de dicho calendario.

Logo de "Black Panther: Wakanda Forever"

Por último, para 2023, solo revelaron que podremos ver en febrero "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", y "Guardianes de la Galaxia Vol.3" en mayo.

Pero eso no es todo. El adelanto finaliza mostrando el logo de los "Cuatro Fantásticos", sin presentar fecha ni el título del filme. Esto confirma que en esta nueva era del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) el Señor Fantástico, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y la Mole, están contemplados.

Logo de los "Cuatro Fantásticos" en el adelanto de Marvel

Revisa el video

