Un momento bastante curioso se vivió en la edición de este lunes 3 de mayo en el matinal de Mega, "Mucho Gusto", entre el conductor del espacio, José Antonio Neme, y la meteoróloga de Meganoticias, Michelle Adam.

Resulta que mientras Adam revisaba el informe del tiempo, Neme pidió la palabra para intervenir, consciente de que su comentario no tenía asidero en lo que estaban hablando.

"¿Cómo es la Tonka?"

"Quería preguntar otra cosa que no tiene nada que ver con el tiempo. Es una pregunta súper espontánea que me surge. ¿Cómo es la Tonka? Yo no la conozco...", señaló José Antonio a Michelle, quien quedó visiblemente descolocada junto a Diana Bolocco.

"¿No la conoces?", contrapreguntó Adam, a lo que Neme le contestó que "no la conozco personalmente, entonces ¿cómo es la Tonka?".

Michelle Adam se deshizo en halagos para la animadora, con quien trabajó durante años en Canal 13. "Es simpática. Es muy simpática, amorosa, buena compañera", señaló.

Tras este intercambio de palabras, Diana tomó la palabra y bromeó, preguntándole al periodista "Ya, ¿quieres preguntar por alguien más? ¿Polo Ramírez, Amaro?", recibiendo como respuesta de Neme que "no, esos no me interesan".

El periodista terminó deseándole a Tonka, a propósito de la revisión del informe del tiempo, "que se le vengan días despejados porque es una mujer muy talentosa".

