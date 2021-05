Maluma fue duramente criticado por sus seguidores, después de que emitiera en las redes sociales un mensaje a los colombianos sobre las manifestaciones que ocurren en su país, a causa de unas reformas tributarias que impulsa el gobierno.

En un video que compartió en su cuenta de Instagram, el cantante colombiano expresó su rechazo a la violencia que se ha desarrollado en algunas ciudades, en el marco de las protestas por las medidas del presidente Iván Duque.

El criticado mensaje de Maluma

“Utilizo mis redes sociales para indagar un poquito sobre el tema que está pasando en mi país, en Colombia. Me duele mucho así no esté allá, porque de una manera directa afecta a mi familia y me afecta a mí el tema de la reforma tributaria, y yo realmente no estoy de acuerdo con ella”, dijo dejando claramente su posición.

Comentó que no está de acuerdo con la violencia. “Una cagada en todo el sentido de la palabra cómo los vándalos salieron a la calle a hacer lo que hicieron ayer. Esa no es la forma, mi gente, yo creo que hay maneras de protestar y la mejor manera es hacerlo de una manera pacífica”, añadió.

Maluma dijo que apoya a sus compatriotas a que se pronuncien en las calles, aplaudió y felicitó a los que salieron a marchar pacíficamente. Sin embargo, en el mensaje que dio a los colombianos rechazó la violencia registrada en las manifestaciones.

“A toda la gente que salió ayer e hizo su protesta pacífica, quiero felicitarlos, aplaudirlos, pero por otro lado, la gente que salió a cometer vandalismo, ese es el mensaje claro: lo hicieron mal y no son ejemplo para el país”, agregó el famoso intérprete.

Rechazo por parte de sus seguidores

Aunque la publicación del intérprete llegó rápidamente al 1.9 millón de “likes”, el mensaje no fue bien recibido por sus coterráneos, que dejaron una ola de críticas en los más de nueve mil comentarios.

“Si solo ibas a hablar de los vándalos, te hubieras ahorrado el mensaje”; “Con todo el respeto y admiración que se merecen, debieron aparecer antes (los artistas) y no después de que la gente los aclamó”, fueron parte de las reacciones hacia el cantante.

“¿En dónde queda la empatía como colombiano?”; “Mucho bla bla bla, pero nada de apoyo al pueblo, ni un mensaje de lo que verdaderamente está pasando con la reforma”; “En serio de todo lo bueno que sucedió el día de ayer solo se centran en los vándalos”; “Dijo mucho y no dijo nada”, se puede leer entre las críticas al mensaje de Maluma.

Todo sobre Maluma

Todo sobre Famosos