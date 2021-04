Fue noticia a nivel latinoamericano en los años 2000 el romance entre la ex Miss Universo chilena, Cecilia Bolocco, y el fallecido político argentino, Carlos Menem.

En una entrevista que la diva chilena dio a Canal 13, se conocerán más detalles de dicha relación, la cual terminó con un mediático divorcio en el año 2007, luego de unas controvertidas fotos de Bolocco en Miami, Estados Unidos, con Luciano Marrocchino.

Cecilia fue enfática en señalar que su matrimonio con Menem fue un error, puesto que ella tenía otras expectativas que el argentino no estaba dispuesto a cumplir.

"Él no era un hombre para formar familia, yo me equivoqué, porque me enamoré de un hombre que amaba primero la política", señaló Bolocco, quien reconoció que junto a su actual pareja, el empresario José "Pepo" Daire, construyó "la familia que siempre añoré", junto al hijo de ella con Menem, Máximo.

Cecilia Bolocco con su hijo y su pareja, Jose "Pepo" Daire

Carlos Menem y Cecilia Bolocco

El político conoció a la presentadora el 12 de septiembre de 1999, cuando la modelo le realizó una entrevista en la Casa Rosada en sus últimos meses como Presidente.

Pese a la diferencia de edad entre ambos (35 años), desde ese día habría comenzado la historia de amor, ya que la pareja se casó el 26 de mayo de 2001, cuando aún no llevaban ni un año de relación.

Tras el matrimonio, Bolocco decidió mudarse a Argentina y darle un vuelco a su vida al dedicarse a la política para apoyar a Menem en una candidatura presidencial.

Menem bailando con Cecilia Bolocco

Trece días después del matrimonio de la pareja, se le comunicó al expresidente su arresto domiciliario por ser considerado el supuesto jefe de una asociación ilícita que había desviado un cargamento de armas a Croacia y Ecuador. Fue así como la luna de miel programada en Río de Janeiro, Miami y Damasco mutó en un arresto domiciliario.

Tras este episodio, el 21 de noviembre de 2001, recién liberado, Menem lanzó su candidatura presidencial en La Rioja junto a su entonces esposa.

Menem junto a Cecilia Bolocco

Sin embargo, la candidatura del político no llegó a buen puerto y la presentadora comenzó a pasar más tiempo en Chile, mientras que su esposo se mantenía en Argentina. Aún así, en el 2003 anunciaron que tendrían un hijo, Máximo Menem Bolocco, quien nació el 20 de noviembre de ese mismo año.

Todo sobre Cecilia Bolocco

Todo sobre Famosos chilenos