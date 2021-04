Una inusual inflamación en su nariz le ocurrió a Ariel Osses, exchico Yingo, cuando despertó el pasado domingo. “Partí al baño y vi en el espejo que tenía la cara muy hinchada”, dijo “Elfi” a LUN.

Una pelota de tenis

El joven de 28 años confesó que su nariz parecía una pelota de tenis: “Tenía mucha congestión y me costaba respirar, pero no me dolía”.

Después de verse al espejo y darse cuenta de la situación, “Elfi” fue directo a la Posta de Macul. Para más, la doctora que lo atendió no tenía idea con lo que se encontraba. “Nunca había visto algo así”, señaló la especialista.

La inflamación es un misterio

Para disminuir la hinchazón, le recetaron antinflamatorios, un poco de oxígeno y le limpiaron las fosas nasales con suero.

Luego de un rato, se fue rumbo a casa: “Ya tengo menos inflamada la nariz”, reveló Osses.

No obstante, “Elfi” aseguró que nadie le aclaró lo que pasó con su nariz: “Compartí mi foto en las redes sociales en caso de que un médico me pueda decir algo”, pero nadie lo ayudó. Incluso descartaron de lleno que fuera una picadura de araña.