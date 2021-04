Uno de los actores que ha tenido una dilatada trayectoria tanto en televisión, cine, e incluso comerciales, es Luis Alarcón. El destacado intérprete chileno, de 91 años, se mantiene con la intención de participar en teleseries.

Así lo reveló en el podcast "Reyes del drama", asegurando que aun se siente "en condiciones de aportar", en alguna ficción, realizando de paso un llamado a las áreas dramáticas nacionales.

Legendaria carrera

Alarcón comenzó su carrera en el año 1981 en Canal 13, de la mano de la teleserie "Casagrande". Allí interpretó a Humberto Martínez, el protagonista de la ficción.

Se mantuvo dos años en esa casa televisiva y luego se cambió a TVN, para participar en las teleseries más famosas de la década de los 80 como "La Represa", "La Torre 10", "Marta a las Ocho" y "Morir de Amor", entre otras. En todas destacó como el personaje principal.

Luis Alarcón en "La Represa"

Luis Alarcón en "La Torre 10"

Tras estas experiencias, se mantuvo trabajando de forma intermitente tanto en la señal pública como en la exseñal del "angelito" durante 7 años. Finalmente, en 1994, se decide y se cambia a TVN, logrando ser parte de la época de oro de las teleseries chilenas.

Allí, participó en "Rojo y Miel", "Estúpido Cupido", "Sucupira" y "Borrón y cuenta nueva", con personajes secundarios y antagónicos.

Luis Alarcón en "Rojo y Miel"

Luis Alarcón en "Sucupira"

En 1999 vuelve a la primera línea actoral gracias a "La Fiera", en donde dio vida al millonario Pedro Chamorro, un empresario de Chiloé que se dedica a la explotación del salmón, que busca casarse con una joven Aline Kuppenheim, quien solo lo busca por su dinero.

Luis Alarcón en "La Fiera"

Luego, en el 2000, interpreta en "Romané" a Baldomero Lillo, un ciudadano de Mejillones que esconde un gran secreto, el cual se revela cuando los gitanos llegan a asentarse a la comuna. Le tocó ser padre de Consuelo Holzapfel en dicha producción.

Luis Alarcón en "Romané"

En 2002 se convierte en un capataz en "El circo de las Montini", debatiéndose el amor por Delfina Guzmán con el actor Eduardo Barril.

Luis Alarcón en "El circo de las Montini"

Tras esta experiencia, en "Puertas Adentro", del 2003, dio vida a Efraín Gallegos, un hombre adulto que vive en una toma con su pareja, interpretada por José Soza. Esta es una de las primeras ocasiones que en la pantalla chilena se mostró a una pareja homosexual.

Luis Alarcón en "Puertas Adentro"

En 2005 realiza su último protagónico en "Los Capo", y luego, solo hizo personajes secundarios, dando paso a las nuevas generaciones actorales.

Destaca en su currículum "Corazón de María" en 2007, "Viuda Alegre" en 2008, "Somos los Carmona" en 2013, y "El Camionero", en 2016.

Luis Alarcón en "Viuda Alegre"

En 2017 realiza su último personaje para una teleserie en "Dime quién fue", marcando su retiro de la ficción nacional, que lo dejó con un sabor agridulce, confesó al podcast.

Luis Alarcón en "Dime quién fue"

"Era un tipo malo, que andaba en silla de ruedas, y pasa de aquí para allá y punto. ¿Qué más vas a hacer? Nada. El personaje no tuvo ninguna importancia, daba lo mismo que estuviera", lamentó el actor.

Asimismo, confesó que durante este último tiempo lo han llamado "para cortometrajes, pero no se han hecho por la pandemia, se fue al diablo todo. Yo no voy a salir a buscar trabajo, realmente no me interesa. Si me llaman y me pagan bien, voy a trabajar".

Aunque es enfático en señalar que "si el guion es muy malo, no lo voy a hacer".

Así luce actualmente Luis Alarcón:

Luis Alarcón a sus 91 años

