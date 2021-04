Debido a la pandemia de coronavirus se han desnudado a lo largo de Chile, y también en el mundo, los problemas de salud mental que gran parte de la población tiene.

Si bien algunos desarrollaron ansiedad, depresión u otros trastornos por la situación actual, un grupo no menor de personas ha tenido que enfrentar la cuarentena con enfermedades que acarrean desde antes.

Este es el caso del diputado Sebastián Keitel, quien en un programa de Canal 13 reveló que hace casi 20 años está tomando medicamentos para controlar una dura depresión.

"Sentía que no era nadie"

Todo se originó, de acuerdo a su relato, cuando dejó el atletismo profesional luego que sufriera tres cortes en el tendón de aquiles. Al llegar a Chile a operarse, comenzó a sentir que ya nadie lo valoraba, pese a sus importantes logros deportivos.

"Sentía que mi señora (exesposa) ya no me quería, que los auspiciadores ya no me querían, que no iba a volver a nunca más a correr, que la gente ya no me admiraba, que ya no era el que quería ser para mi familia", inició contando.

Sebastián Keitel en 1999

En ese momento, pensamientos negativos comenzaron a aparecer en su mente, "sentía que era nada, que no era nadie. Y así han sido los últimos 19 años, donde he tenido que luchar contra una depresión grande que se me gatilla en momentos que me lleva muy arriba y a veces me lleva muy abajo", añadió.

Asimismo, dio una dura revelación confesando que "llevo 19 años manteniéndome con medicamentos no más, y entendiendo lo que significa la salud mental en Chile".

Eso sí, ahora tiene mucho mejor controlado su trastorno mental, gracias a la contención familiar que ha recibido durante todo este tiempo de parte de su actual pareja e hijos.

"Me he reconciliado mucho conmigo, aprendí a quererme, no me quería. Aprendí a quererme, aprendí a respetarme, a aceptarme", cerró.

