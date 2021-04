El lunes en la mañana, las hijas de la abogada Helhue Sukni fueron víctimas de un portonazo en la comuna de Recoleta, hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió cerca de las 11:00 de la mañana, en un taller mecánico desde el cual las jóvenes retiraron su vehículo.

Sin embargo, mientras una de ellas se bajó del automóvil para pagar el servicio, la otra quedó sentada al volante.

En las imágenes se puede observar que una camioneta blanca se percata de la presencia del vehículo de alta gama y procede a acercarse.

Posteriormente dos sujetos descendieron del vehículo, uno de ellos armado, y bajaron a la conductora violentamente.

Los gritos de la joven alertaron a su hermana, quien corrió para defenderla.

"No me iba a quedar ahí parada"

“Vi que bajaron a mi hermanaa, a un gallo con pistola y obviamente me asusté, no me iba a quedar ahí parada viendo como le hacían algo a mi hermana”, relató Samia Rabi.

“Quizá algunas personas dirán ‘chuta, que es valiente, en vez de ponerse a llorar y tirarse al suelo trataron de pelear’, pero tampoco es gratificante”, añadió.

Uno de los sujetos logró sustraer la cartera de la hermana mayor, mientras que la menor se enfrentó al asaltante y logró quitarle el jockey.

Tras el hecho finalmente los sujetos huyeron del lugar y aún no han sido localizados.

La abogada señaló que “a mí el tema de los portonazos me tiene bien chata. Anoche cuando me acosté y puse la cabeza en la cama le di gracias a Dios, porque yo podría estar afuera del Servicio Médico Legal esperando que me entregaran el cuerpo de alguna de mis cabras”.

